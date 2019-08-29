В Бишкеке улица Московская будет открыта уже завтра

Дорожные работы на улице Московской завершены. Отрезок между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии будет открыт завтра, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что уложено качественное асфальтобетонное покрытие, повышенной прочности и нанесена дорожная разметка. Осталось только обозначить желтые полосы на пешеходных переходах.

В муниципалитете напоминают, что улица Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Ремонтные работы проводились китайской корпорацией China Road And Bridge Corporation в усиленном режиме в 2 смены.