В Бишкеке улица Московская будет открыта уже завтра

а что с улицой Токтогула? со 2 сентября такая пробка будет, если не откроете
Дорожные работы на улице Московской завершены. Отрезок между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии будет открыт завтра, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Отмечается, что уложено качественное асфальтобетонное покрытие, повышенной прочности и нанесена дорожная разметка. Осталось только обозначить желтые полосы на пешеходных переходах.
В муниципалитете напоминают, что улица Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Ремонтные работы проводились китайской корпорацией China Road And Bridge Corporation в усиленном режиме в 2 смены.