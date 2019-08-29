Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке улица Московская будет открыта уже завтра

256  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорожные работы на улице Московской завершены. Отрезок между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии будет открыт завтра, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что уложено качественное асфальтобетонное покрытие, повышенной прочности и нанесена дорожная разметка. Осталось только обозначить желтые полосы на пешеходных переходах.

В муниципалитете напоминают, что улица Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Ремонтные работы проводились китайской корпорацией China Road And Bridge Corporation в усиленном режиме в 2 смены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381176
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Улан1981 аферист
29.08.2019, 11:43

а что с улицой Токтогула? со 2 сентября такая пробка будет, если не откроете

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  