Президент Кыргызстана наградил артистов Центрального оперного театра Китая

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также в популяризацию эпоса "Манас" награждены:

Медалью "Данк":

Ли Шуан - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Юй Цзинжэнь - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Яо Хун - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Го Чэнчэн - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Гэн Чжэ - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.