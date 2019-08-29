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Президент Кыргызстана наградил артистов Центрального оперного театра Китая

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- Екатерина Улитина
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также в популяризацию эпоса "Манас" награждены:

Медалью "Данк":

Ли Шуан - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Юй Цзинжэнь - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Яо Хун - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Го Чэнчэн - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;

Гэн Чжэ - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.


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URL: https://www.vb.kg/381180
Теги:
Китай, награда, Кыргызстан, Театр оперы и балета, Сооронбай Жээнбеков
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