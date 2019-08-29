Президент Кыргызстана наградил артистов Центрального оперного театра Китая

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также в популяризацию эпоса "Манас" награждены:
Медалью "Данк":
Ли Шуан - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;
Юй Цзинжэнь - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;
Яо Хун - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.
Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Го Чэнчэн - солистка Центрального оперного театра Китайской Народной Республики;
Гэн Чжэ - солист Центрального оперного театра Китайской Народной Республики.