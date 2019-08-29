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Драки, судимость и семейные связи. Что известно о мэре Джалал-Абада

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- Екатерина Улитина
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Уголовное прошлое, политическое настоящее и светлое будущее семьянина. Редакция VB.KG узнала, что известно о самом темпераментном мэре республике - градоначальнике Джалал-Абада Мураталы Тагаеве.

Два высших образования и судимость

Мураталы Тагаев начал политическую карьеру довольно рано - в 34 года. В 2012 году он принял участие в выборах в местный кенеш и получил мандат депутата в городском совете Джалал-Абада. Его переизбирали депутатом еще дважды. Коллеги высоко оценили способности молодого политика и аж два раза избирали его спикером. У Тагаева есть два высших образования. Он окончил факультет финансов и кредита Джалал-Абадского коммерческого института и получил диплом юриста Государственной юридической академии. Кроме того, он более 10 лет работал на госслужбе.

Но не одной лишь карьерой интересуется политик. В 2004 году он стал фигурантом уголовного дела. 26-летний Мураталы подрался с приятелем, а тот написал на него заявление в милицию. Дело передали в суд и Мураталы Тагаева получил срок за нанесение менее тяжкого вреда здоровью. Но, следующая инстанция сняла все обвинения.

Драки и ссоры

На этой ошибке молодости история не заканчивается. Мураталы Тагаев стал мэром в июне 2018 года, после того как прежнему мэру Салайдину Авазову предъявили обвинения в коррупции. Окружение нового мэра характеризуют его как человека вспыльчивого, но справедливого. Чаще всего собеседники VB.KG описывают его как "нормальный мужик".

В декабре 2018 года взрывной характер Тагаева стал причиной нового скандала. Жительница Джалал-Абада Урниса Турдиева пожаловалась в прокуратуру на то, что пришла к градоначальнику, попросить помощи в решении ее проблемы, а Тагаев нахамил ей. А потом и вовсе вызвал охрану, чтобы выставить пожилую женщину за дверь. Этой историей заинтересовался даже президент. Сооронбай Жээнбеков обещал разобраться и в случае необходимости наказать мэра. Правда чем закончилась эта история неизвестно.

В мае 2019 года на мэра опять пожаловались. На этот раз журналисты. Работники СМИ рассказали, что после выхода в эфир сюжета о работе мэра, Тагаев позвонил и в ярких, местами нецензурных выражениях рассказал автору, свое мнение о нем и его работе.

Спустя несколько недель СМИ сообщили о новом инциденте с участием кулаков градоначальника. На этот раз Тагаева обвинили, что он, якобы, избил горожанина в бане "Тагай бий". Мужчины поспорили во время развлекательно-гигиенических процедур и дело закончилось потасовкой. Через несколько дней пострадавший забрал свое заявление из милиции и отказался от претензий к мэру.

Тагаев и свобода слова

В 2019 году много шума наделал документ, который попал в сеть. Своим распоряжением Мураталы Тагаев запретил подчиненным давать любые комментарии журналистам без своего разрешения. А еще выезжать из города, без его ведома. Такие меры объяснил тем, что пытается наладить дисциплину у подчиненных.

Семейные связи

Мураталы Тагаев известен не только способностью попадать в неприятные истории, но и своими родственными связями. В СМИ его называют сватом спикера Жогорку Кенеша и родного брата президента Асылбека Жээнбекова. На самом деле сватом является не он сам, а его младший брат.

Другого брата Абдималика Тагаева, Мураталы Тагаев недавно назначил заведующим Агентства пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. Кстати, это является прямым нарушением закона о госслужбе. Там четко сказано, что государственные и муниципальные служащие не могут работать в прямом подчинении у своих близких родственников.

Накануне, 28 августа Абдималик Тагаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мураталы Тагаев принял заявление и судя по всему вновь выкрутился из сомнительной истории.


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URL: https://www.vb.kg/381182
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, уголовное дело, мэрия, Сооронбай Жээнбеков
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