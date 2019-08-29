На Иссык-Куле прошел международный фестиваль по энергосбережению и экологии

Международный фестиваль по энергосбережению и экологии собрал сотни детей на северном побережье Иссык-Куля. Фестиваль завершил тематическую смену #ВместеЯрче в международном детском лагере "Жетиген", проходившую с 14 по 24 августа. Более 200 детей в возрасте от 9 до 16 лет в течении 10 дней получали знания по темам изменения климата, энергосбережения, экологической и энергетической безопасности.

Мероприятия были нацелены на популяризацию у подрастающего поколения энергосберегающего образа жизни, формирование экологической культуры, а также стимулирование внедрения современных энергосберегающих технологий.

Дети посещали тематические мастерские, игровую зону, принимали участие в эстафетах, конкурсах, квестах, получали информационные материалы на тему изменения климата и энергосбережения.

В специально организованной фотозоне ребятам предоставили возможность примерить спецодежду энергетиков и сфотографироваться в новом образе. Для интересовавшихся профессией энергетика была проведена экскурсия на подстанцию в с. Бостери. Перед поездкой инженеры провели инструктаж по технике безопасности и объяснили, как вести себя на энергообъекте. Маленькие участники экскурсии с большим интересом рассматривали электрооборудование, узнавали о значимости таких подстанций в энергосистеме страны, правилах его эксплуатации, отмечая большую степень ответственности специалистов, работающих в области электроэнергетики.

"Многие дети не задумываются, как и откуда появляется свет в их домах. После таких мероприятий они начинают по-другому относится в благам цивилизации, начинают понимать, как и чьим неустанным трудом создается свет и тепло", - отметил начальник службы подстанций Иссык-Кульского филиала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Болот Шадыканов. - "Еще один важный момент - ребята усваивают хороший урок по электротравматизму, узнают о правилах электробезопасности и недопустимости игр вблизи энергоустановок. Мы надеемся, что теперь они будут более бережно, экономно и с уважением относится к электроэнергии и научат этому своих родителей".

Все участники энергетической смены ежедневно принимали участие в различных конкурсах и копили баллы в виде "Энерго-джетов". Многие дети показали высокие результаты в турнирной таблице и получили памятные подарки, а пятерка самых активных ребят была награждена путевками в "Школу молодого энергетика" во Всероссийском детском центре "Смена" (Россия), которая пройдет с 20 октября по 2 ноября 2019 года.

"Выражаю огромную благодарность всем нашим партнерам по организации этой пилотной энергетической смены! Проект доказал нам, что такие образовательные мероприятия очень востребованы среди детей, показал, как велико их желание познавать окружающую среду и делать свой вклад в спасение нашей планеты. Мы набрали очень хороший опыт, и убеждены, что этот проект будет жить, будет способствовать развитию и воспитанию молодого поколения, а также позволит включить озеро Иссык-Куль для посещения, не только школьников из Центральной Азии, но и из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Также я хотел бы поблагодарить родителей детей-участников смены за их доверие нам и финансовый вклад" - поделился с журналистами Кумар Кылычев, консультант проекта ПРООН-РТФ.

Как отметил Кылычев, ПРООН вместе с партнёрами работает над масштабированием пилотного проекта тематических смен. Уже в следующем году подобные уникальные площадки заработают на базе и других детских лагерей. Школьников будут обучать по разным направлениям деятельности современного человека, дадут возможность принимать участие во многих прикладных и лабораторных процессах, пробовать современные технологии и инструменты.

Международный фестиваль и тематическая смены в лагере "Жетиген" были организованы совместными усилиями Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР, Министерства образования и науки КР и Программы развития ООН в сотрудничестве благотворительным фондом "Надежная смена" (Россия), Экологическим движением "БИОМ" и энергокомпаниями республики.

СПРАВКА: Международный фестиваль по энергосбережению #ВместеЯрче проводится ежегодно в Российской Федерации с 2016 года. В 2018 году фестиваль вышел на международный уровень и был проведен в Казахстане. В 2019 году эстафету приняли Армения и Кыргызстан.

В Кыргызстане в рамках фестиваля весь год проводились тематические уроки, викторины, конкурсы рисунков и сочинений для школьников, встречи энергетиков со студентами, дни открытых дверей в энергокомпаниях, конференции международного уровня и акции по привлечению внимания населения к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.