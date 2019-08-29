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В Бишкеке неизвестный "живодер" стреляет в собак (видео)

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- Бакыт Стамов
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Неизвестный человек в Бишкеке стреляет в собак и увозит трупы в багажнике своей машине. Видео об этом опубликовала в соцсетях пользовательница интернета, чья собака, по ее словам, и была застрелена.

На кадрах действительно можно увидеть, как "некто" прямо из машины стреляет в собаку и затем кидает ее труп в багажник своей машины, который, при этом, не закрывается. Хозяйка собаки предполагает, что багажник уже заполнен собаками.

По словам пользовательницы интернета, случай произошел в с. Аламудун.

"Сегодня около 7 утра, 28.08.19 года, в с. Аламудун неизвестный "человек", мягко говоря, живодёр убил нашу собаку. Он намеренно ездит и убивает животных, на видео не видно госномера, но машина предположительно "дайва нексия", цвета шампанского. Будьте осторожны у него куча собак лежит в багажнике, он без разбора убивает наших питомцев", - написала она с возмущением.


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URL: https://www.vb.kg/381184
Теги:
оружие, стрельба, Бишкек, Кыргызстан, животные
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