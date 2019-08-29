В суде проходит заседание по делу Текебаева и Чотонова

Первомайский суд Бишкека рассматривает меру пресечения Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Ранее Верховный суд отменил прежний приговор и направил дело лидера партии "Ата-Мекен" и экс-посла КР в Южной Корее на новое рассмотрение. В связи с этим адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения.

Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме. Сторонники политиков, которые собрались у здания суда ждут решения на улице.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов осуждены по статье "коррупция" на 8 лет с конфискацией имущества. В связи новыми обстоятельствами по делу приговор будет пересмотрен.