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В суде проходит заседание по делу Текебаева и Чотонова

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- Екатерина Улитина
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Первомайский суд Бишкека рассматривает меру пресечения Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают меру пресечения Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Ранее Верховный суд отменил прежний приговор и направил дело лидера партии "Ата-Мекен" и экс-посла КР в Южной Корее на новое рассмотрение. В связи с этим адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения.

Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме. Сторонники политиков, которые собрались у здания суда ждут решения на улице.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов осуждены по статье "коррупция" на 8 лет с конфискацией имущества. В связи новыми обстоятельствами по делу приговор будет пересмотрен.


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URL: https://www.vb.kg/381188
Теги:
Омурбек Текебаев, приговор, суд, Кыргызстан, Дуйшонкул Чотонов
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