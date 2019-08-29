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Кыргызстанцы приняли участие в спортивном фестивале в "Артеке" (фото)

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- Евгений Денисенко
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В "Артеке" 27 августа завершился третий Международный фестиваль национальных видов спорта. Участие в нем, по информации оргкомитета, приняли подростки из Китая, Кыргызстана, Ливана, Нидерландов, России, Франции, в общей сложности из 10 стран.

Этот фестиваль собрал более 600 человек – юных спортсменов федераций, спортивных школ и клубов, а также участников творческих коллективов. Ребята представили своим новым друзьям в "Артеке" 20 видов спорта, культивируемых в Европе и в мире.

В рамках фестиваля одновременно работали 18 площадок, представляющих различные национальные виды спорта. "Поскольку "Артек" – международный детский центр, то и спортивные дисциплины мы старались подбирать самые интересные, разнообразные и с международным уклоном, чтобы ребята могли не только развиваться спортивно, но и изучать культуру других народов. Многие из этих дисциплин или игр нельзя назвать массовыми, но они тем и интересны, что представляют неотъемлемую часть культур и традиций разных народов", – рассказал Сергей Санин, генеральный секретарь Союза национальных и неолимпийских видов спорта.

Кроме того, артековцы встречались с олимпийскими чемпионами и общественными деятелями. В гостях у ребят побывали четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Иваницкий и 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, председатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Александр Муромский. О тонкостях работы в сфере культуры ребята могли узнать у певицы, полуфиналистки телепроекта "Новая звезда" Ляйсан Мингазовой.

"Очень интересна идея такого международного взаимодействия. За смену я узнал многие национальные игры и виды спорта, В "Артеке" я познакомился с ребятами из Москвы, Киргизии, Якутии. Думаю, здорово, что здесь можно подружиться с людьми из разных городов и стран, - говорит Степан Ткачев из Луганска, получивший путевку в "Артек" за достижения в кикбоксинге.

"Артек" - международный детский центр, расположенный на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В советское время - самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития детского центра до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 гектаров, а его береговая линия протянулась на 7 километров Сегодня иностранные дети составляют свыше 6 процентов от общего артековского контингента. В число стран, чьи представители чаще других приезжают сюда, вошли, согласно официальным данным, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Сербия, США, Узбекистан, Украина, Франция.


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URL: https://www.vb.kg/381190
Теги:
дети, Россия, спорт, фестиваль, сотрудничество, Кыргызстан
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