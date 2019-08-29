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Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов получил новое назначение

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- Светлана Лаптева
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Накануне Дня независимости Республики Узбекистан стало известно, что Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Кыргызстане заканчивает свою дипломатическую миссию.

На сайте"Правовая информация" в Узбекистане появилась сообщение о том, что Постановлением правительства Комил Каюмович Рашидов назначен советником - заведующим Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом." Это новая должность, которая вводится Кабинетом министров Указом президента Республики Узбекистан.

Напомним, что в Кыргызстане Комил Каюмович проработал с 2013 года. Был активным творцом сближения Узбекистана и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381191
Теги:
посольство, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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