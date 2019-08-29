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Образована Госкомиссия по изучению событий в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа. Решение о создании комиссии подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Комиссия создана для объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года" от 8 августа 2019 года № 3218-VI.

Государственная комиссия будет работать в течение месяца и подготовит заключение, которое представит в Жогорку Кенеше.

Состав комиссии

Разаков Жениш Парпиевич -   вице-премьер-министр, председатель Государственной комиссии;

Райымкулов Бакытбек Кенешбекович -   депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя Государственной комиссии

(по согласованию).

Члены Государственной комиссии:

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Бакчиев Жаныбек Абдукапарович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Мамытов Талант Турдумаматович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Субанбеков Бакирдин Жамалович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Шайназаров Тынчтык Урайимович -    депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Араев Азамат Муратович -    заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Абдысатаров Рысбек Курмангазиевич -    заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики (по согласованию);

Джаманкулов Марат Тургунбаевич -    министр юстиции Кыргызской Республики;

Намазалиев Алтынбек Абдисаламович -    полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области;

Саккараев Марс Намарбекович -    глава государственной администрации – аким Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

Асанкулов Бекболсун Сатаркулович -    глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики (по согласованию);

Медетбеков Артур Капарович -    председатель Общественного объединения ветеранов "Антитеррор-Альфа" (по согласованию);

Исаков Исмаил Исакович -    общественный деятель (по согласованию);

Кожоналиев Кубатбек Азатович -    общественный деятель (по согласованию);

Турсунбек Акун -    общественный деятель (по согласованию);

Мамасалиев Алишер Тургунбаевич -    эксперт, общественный деятель (по согласованию).


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URL: https://www.vb.kg/381193
Теги:
правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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