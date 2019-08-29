Образована Госкомиссия по изучению событий в Кой-Таше

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа. Решение о создании комиссии подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Комиссия создана для объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года" от 8 августа 2019 года № 3218-VI.

Государственная комиссия будет работать в течение месяца и подготовит заключение, которое представит в Жогорку Кенеше.

Состав комиссии

Разаков Жениш Парпиевич - вице-премьер-министр, председатель Государственной комиссии;

Райымкулов Бакытбек Кенешбекович - депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя Государственной комиссии

(по согласованию).

Члены Государственной комиссии:

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Бакчиев Жаныбек Абдукапарович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Мамытов Талант Турдумаматович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Субанбеков Бакирдин Жамалович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Шайназаров Тынчтык Урайимович - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Араев Азамат Муратович - заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Абдысатаров Рысбек Курмангазиевич - заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики (по согласованию);

Джаманкулов Марат Тургунбаевич - министр юстиции Кыргызской Республики;

Намазалиев Алтынбек Абдисаламович - полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области;

Саккараев Марс Намарбекович - глава государственной администрации – аким Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

Асанкулов Бекболсун Сатаркулович - глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики (по согласованию);

Медетбеков Артур Капарович - председатель Общественного объединения ветеранов "Антитеррор-Альфа" (по согласованию);

Исаков Исмаил Исакович - общественный деятель (по согласованию);

Кожоналиев Кубатбек Азатович - общественный деятель (по согласованию);

Турсунбек Акун - общественный деятель (по согласованию);

Мамасалиев Алишер Тургунбаевич - эксперт, общественный деятель (по согласованию).