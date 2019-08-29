Милиция в Бишкеке переходит на усиленный режим несения службы

В связи с предстоящим празднованием Дня независимости столичная милиция переходит на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Для обеспечения общественной безопасности жителей и гостей столицы будут задействованы более 2200 сотрудников милиции.

В связи с повышенными мерами безопасности вводятся временные ограничения движения на отдельных участках центральных дорог столицы – проспект Чуй, улицы Т.Абдумомунова, М.Фрунзе и Жибек-Жолу от улицы К.Тыныстанова до Т.Молдо.

ГУВД г.Бишкек просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к временным перекрытиям дорог и работе мобильных контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра перед входом на площадь "Ала-Тоо", также призывает родителей быть внимательнее к своим детям во время праздничных мероприятий.

В случае потери детей либо возникшей угрозы безопасности гражданам, незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните по номеру 102.