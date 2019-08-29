Из Кыргызстана в Таджикистан контрабандой везли более 1500 литров бензина

Пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Таджикистана, за попытку незаконного провоза ГСМ. Об том сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Гражданин Таджикистана Г.А., 1991 г.р., и И.Д., на автомашине Hyundai Porter незаконным путем вне пункта пропуска пытался перевезти из Кыргызстана на территорию Таджикистана 1600 литров ГСМ.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и ГСМ были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.