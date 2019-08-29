Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Из Кыргызстана в Таджикистан контрабандой везли более 1500 литров бензина

105  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Таджикистана, за попытку незаконного провоза ГСМ. Об том сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Гражданин  Таджикистана Г.А., 1991 г.р., и И.Д., на автомашине Hyundai Porter незаконным путем вне пункта пропуска пытался перевезти из Кыргызстана на территорию Таджикистана 1600 литров ГСМ.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и ГСМ были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381195
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  