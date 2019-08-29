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Президент Сооронбай Жээнбеков принял Посла Казахстана

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 августа, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике Карима Кокрекбаева по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Глава государства отметил плодотворную деятельность Карима Кокрекбаева в Кыргызстане, подчеркнув его вклад в укрепление стратегического партнерства, союзничества, братских и добрососедских отношений между двумя государствами.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Кариму Кокрекбаеву всего наилучшего и дальнейших успехов.

Карим Кокрекбаев, выразив благодарность за встречу, отметил, что на протяжении всей своей дипломатической деятельности в Кыргызстане чувствовал поддержку братского народа и высшего руководства страны.

Он подчеркнул, что вложил все свои знания и опыт в укрепление взаимоотношений между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/381196
Теги:
визит, Казахстан, Кыргызстан, посол, Сооронбай Жээнбеков
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