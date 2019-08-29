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В Кыргызстане нашли способ обеспечить всех граждан жильем

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- Бакыт Стамов
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Политики и общественные деятели, специалисты Кыргызстана предложили вполне реальный проект, который без всяких кредитов извне поможет обеспечить всех граждан страны жильем и работой. Об этом редакции VB.KG рассказала одна из главных инициаторов проекта, Председатель Антикризисного Народного Кенеша, экс-заместитель главы Иссык-Кульской области, Нурбубу Кененбаева.

По ее словам, этот проект поможет кыргызстанцам обеспечить себя жильем, работой, а также рассчитаться с иностранными кредитами, которые тяжелым бременем нам оставила прежняя власть.

- Мы создали Антикризисный Народный Кенеш, членами которого первоначально стали инициаторы проекта и мы хотим всего лишь помочь нашему президенту Жээнбекову общими усилиями поднять экономику и решить социальные проблемы нашей страны, которая устала от всех революций и постоянных кризисов. Сейчас стране уже нельзя жить по-старому, иначе мы бесконечно будем переживать политические катаклизмы, а президенты будут постоянно находиться в бегах. К сожалению, у нас укоренилось раздробление: политики разделены на партии, а простые граждане на бедных и богатых. Также народ по-прежнему делится на юг-север и землячество. Прозападная раздробленная система приводит к социальному кризису и используется для уничтожения страны. Механизм нашего проекта объединяет все выше перечисленные деления, - сказала Кененбаева.

Протестную массу в КР, продолжила собеседница редакции, создают в основном нуждающиеся в жилье и безработные.

- Плюсов от нашего проекта множество. Когда реализуются предлагаемый нами проект автоматом снимется политическая напряженность и улучшится международный инвестиционный климат. При этом политики перестанут использовать народ как политинструмент, обещая амбициозные и нереальные социальные программы. Мы предлагаем антикризисный законопроект в формате соглашения сторон, в котором предусматривается мобилизация внутренних потенциалов страны, т.е. государственного, муниципального имущества, теневой собственности и вкладов простых людей, которые нуждаются в жилье. В каждом айыл окмоту будут формироваться производства, 51% которых будут принадлежать простому народу. Именно прибыль от этих производств пойдут на финансирование строительства социального жилья. Это даст возможность гражданам рассчитается за жилье без ипотеки, без процентов, без первоначальных взносов в течение 10-15 лет. В стране 500 тысяч семьей нуждаются жилье, в течение первых 5-8 лет жильем будут обеспечены 250 тысяч семьей. Таким образом мы приводим страну к социальному равноправию. Это очень объёмный комплексный проект, разработанный не вчера, а в течение 15-20 лет, учитывая все детали и возможности. Поэтому невозможно рассказать все сразу, - добавила она.

Нынешнее энергетическое положение в стране уже не позволяет игнорировать этот социальный проект, отметила она.

- Ежегодно в КР на отопление уходит около 25 млрд сомов, 3 млн тонн угля и 7-8 млрд кВт электроэнергии. Такими темпами неминуем энергетический кризис в стране. Кроме этого, наносится непоправимый вред экологии, когда отходы от горения засоряют воздух и в том числе и ледники, способствуя их быстрому таянию. Поэтому мы и предлагаем всем кыргызстанцам объединить свои усилия, чтобы мы могли жить в благоустроенной стране. Приглашаем всех присоединиться к нам. "Экосоциальная гармония"- это лозунг нашего проекта, потому что все наши предки жили в гармонии с законами природы. Мы сегодня не должны рассматривать по отдельности энергетику, сельское хозяйство и вопросы жилья. Они не разделимы и должны быть в гармонии, пополняя друг друга и соответствуя природным ценностям. Мы должны успешно реализовать и использовать энергию солнца. Жилье, которое мы предлагаем, автономно и бесперебойно будет обеспечивать себя светом и теплом с помощью солнечных коллекторов, - подчеркнула экс-замглавы Иссык-Кульской области.

В заключение Нурбубу Садашевна рассказала, какие в ближайшее запланированы мероприятия по этому проекту.

- 17 сентября 2019 года в 10:00 состоится конференция в Государственном комитете промышленности и недропользования. После 1 октября 2019 года в 10:00 в филармонии планируем провести учредительскую конференцию, где будут подписаны соглашения и распределяться мандаты сторон. Я приглашаю всех заинтересованных лиц на эти мероприятия, - добавила она.

Отметим, Кененбаева Нурбубу Саадашевна избрана Председателем Антикризисного Народного Кенеша.

Членами инициативной группы по созданию Антикризисного Народного Кенеша стали:

1. Экс-заместитель главы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева

2. Общественный деятель Анарбек Эстебесов

3. Общественный деятель Жолдошбек Мадемилов

4. Эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев

5. Экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов

6. Директор Фонда энергосберегающих технологий 7. Олег Зайцев

7. Бакыт Стамов – журналист.

8. Тайтекеев Калыбек Рыспекович-Руководитель Чуйской телерадиоорганизации Сары-Озон

9. Алыйкулова Марипа Мукамбетовна - председатель ОО Элет Койгойу.


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URL: https://www.vb.kg/381201
Теги:
законопроект, национальные проекты, энергетика, Кыргызстан, активисты, доступное жилье, Нурбубу Кененбаева
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