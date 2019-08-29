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Нашелся сын Курсана Асанова, которого ищет Военная прокуратура

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- Екатерина Улитина
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Сын бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанов зачислен в магистратуру в Московский государственный институт международных отношений. В сентябре он должен приступить к занятиям по программе "Государственное управление".

В июле Мухаммед-Али Асанов успешно сдал основной экзамен и английский язык, и поступил в МГИМО. В сентябре он должен приступить к занятиям. Имя Мухаммед-Али Курсановича Асанова опубликована на сайте Института в списке зачисленных на обучение студентов.

Кроме того, известно, что Мухаммед-Али Асанов окончил школу Илим в Бишкеке в 2014 году. Продолжил образование в университете Массачусетса в США. Он активно и успешно занимается спортом. В прошлом году 21-летний молодой человек завоевал золотую медаль на международном турнире по джиу-джитсу в США.

Напомним, сегодня пресс-служба Генеральная прокуратура сообщила, что Военная прокуратура объявила в розыск Мухаммед-Али Асанова. Якобы он получил от водителя отца Курсана Асанова некие вещи из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сам Курсан Асанов сейчас находится под домашним арестом, его обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/381204
Теги:
Генеральная прокуратура, Курсан Асанов, розыск, уголовное дело
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