Эксперт: Текебаев обязательно отомстит своим обидчикам

Лидер "Ата-Мекена" Омурбек Текебаев вчера после своего освобождения заявил СМИ, что не собирается мстить.

- Я простил всех, но у нас есть государственные законы. Пусть виновные ответят. Сам же Алмазбек Атамбаев не должен превратиться в политического узника, - сказал политик.

Означает ли фраза: "пусть виновные ответят", что Омурбек Текебаев будет требовать привлечь к ответственности бывших руководителей правоохранительных органов и судей, которые, по его словам, состряпали на него уголовное дело? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала политологу Бакыту Бакетаеву.

По его словам, Омурбек Текебаев обязательно постарается привлечь к ответственности всех виновных в его заключении.

- Я его очень хорошо знаю, он хоть и говорит, что всех простил, но все равно он это дело так не оставит. Он очень умный и последовательный политик. Вначале он приложит все силы, чтобы полностью оправдаться во всех инстанциях. Потом уже он, я в этом абсолютно уверен, будет подавать в суд на бывших руководителей правоохранительных органов Абдиля Сегизбаева и Идиру Джолдубаеву, которые отдали команду посадить его в тюрьму. Также он будет писать жалобу на судей, которые вопреки всем доказательствам его невиновности, осудили его, - отметил Бакетаев.

В то же время, уверен эксперт, это будет правильным и справедливым решением.

- Это должно стать урокам судьям и следователям работать исключительно по закону. Что как бы они не дрожали за свои места, закон не нужно нарушать. Рано или поздно придется отвечать за свои действия, - добавил он.

Напомним, вчера решением Первомайского районного суда лидер партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев и экс-посол КР в южной Корее Дуйшенкул Чотонов были отпущены под домашний арест.