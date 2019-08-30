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В Россию не пропустили фрукты и овощи из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Незаконный ввоз более 167 тонн растительной продукции из Казахстана и Кыргызстана пресечен сотрудниками Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области. Все эти товары были остановлены в течение последней недели на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" на границе с Казахстаном.

Как сообщается в Управлении, 12 партий продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Казахстана и Кыргызстана для реализации на рынках Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Находки.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 59,5 тонны товара из РК (репчатый лук, яблоки и виноград), а также свыше 46,9 тонны из КР (репчатый лук, чеснок, нектарины, виноград, персики и рисовая крупа) и более 19 тонн узбекистанских свежих слив перевозились с частичным отсутствием маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере или реэкспортере, либо вообще без такой маркировки.

Кроме того, 20 тонн казахстанских дынь, 480 килограммов нелущеного арахиса и 100 килограммов сушеных абрикосовых косточек из Кыргызстана следовали без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции. А еще - 18,9 тонны кыргызских сухофруктов и орехов в ассортименте и 2,5 тонны китайских орехов "макадамия" перевозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата в связи с наличием в нем неавторизованных исправлений.

"В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен", - отметили в Управлении Россельхознадзора. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/381209
Теги:
задержание, продовольствие, Россия, рынок, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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