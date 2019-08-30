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Сооронбай Жээнбеков пообещал вернуть Бишкеку былую славу зеленого города

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- Екатерина Улитина
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"Мы вернем Бишкеку былую славу зеленого города", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 августа, на открытии нового парка, в южной части города Бишкек, на пересечении проспекта Айтматова и улицы Масалиева.

Глава государства поздравил бишкекчан и гостей столицы со знаменательным событием в жизни города.

"Каждый день проезжая мимо парка я наблюдал за ходом его строительства. Рабочие и строители трудились не покладая рук с раннего утра до позднего вечера. Выражаю благодарность всем, кто причастен к его возведению", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что в былые времена город Фрунзе был известен далеко за пределами Советского Союза как зеленый город, славился своей чистотой.

"К сожалению, за последние годы мы утратили звание зеленого города. В отопительный период над столицей возникает смог. Это все стало результатом отсутствия зеленой политики города, планового развития столицы и хаотичной застройки. Город Бишкек имеет удивительное географическое положение, экологию, красивую природу. Живя на такой благодатной земле мы встали перед угрозой потери чистого воздуха. Полностью будет пересмотрена строительная политика в столице, особое внимание будет уделено поливным и ирригационным системам. Кроме того, продолжим работу по возврату городу незаконно отчужденных парковых земель", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также поделился планами по строительству оздоровительных, спортивных комплексов, бизнес-центров и другой инфраструктуры в верхней зоне Бишкека, которая будет служить для горожан местом отдыха, занятия спортом и ведения здорового образа жизни.

"Мы все должны бережно относиться к Бишкеку, прикладывать для этого все усилия. Отношение к городу должно быть таким же, как и к своему дому, двору. Общими усилиями мы вернем ему красивый, зеленый вид", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что капсула под строительство данного парка была заложена в апреле 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/381219
Теги:
озеленение, парк, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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