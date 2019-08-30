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Посол РУз в КР: Кыргызы и узбеки – это один народ (видео)

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Теперь уже бывший посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов заканчивает свою дипломатическую миссию в КР. Напомним, он назначен советником - заведующим Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Это новая должность, которая вводится Кабинетом министров Указом президента Республики Узбекистан.

Перед своим отъездом на родину Комил Рашидов согласился ответить на несколько вопросов редакции VB.KG.

Так, по его словам, с приходом нового президента в КР стала проводиться новая политика. Происходит сближение народов, причем на основе интересов каждой страны.

- Чингиз Айтматов в добрососедстве наших народов видел некое сплетение судеб как и Кыргызстана, так и Узбекистана. Ибо мы тысячелетиями жили на этой земле, дружили, пили, как говорится, с одной реки воду. И хоть формально мы является представителями независимых государств, но по сути мы близки. Не зря Чингиз Айтматов сказал, что узбеки и кыргызы – это один народ, - сказал он.

Также он рассказал о проделанной работе на посту посла РУз в КР. В частности, в направлении торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

- Товарооборот вырос со 150 млн до 500 млн долларов в год. При этом правительства наших стран поставили себе задачу довести эту цифру до 1 млрд долларов, - отметил Рашидов.

Более полное интервью бывшего посла Узбекистана в Кыргызстане смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/381223
Теги:
посольство, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, посол, Чингиз Айтматов
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