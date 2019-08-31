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В Москве растет число арендаторов жилья из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В августе 2019-го в объеме заявок на аренду квартир в Москве резко подскочила доля арендаторов из Кыргызстана. Об этом сообщает интернет-газета Lenta.ru со ссылкой на агентство недвижимости PROобмен.

По статистике риелторов, к концу августа этого года доля обращений со стороны выходцев из Кыргызстана достигла 44 процентов всего спроса на съемное жилье низкого и среднего обращаются кыргызские семьи из четырех-шести человек, которые интересуются арендой двух -и трехкомнатных квартир и готовы платить за аренду до 50-70 тысяч рублей в месяц.

"Многие такие клиенты сразу заявляют о планах в дальнейшем приобрести либо арендуемую квартиру, либо аналогичную по параметрам, - говорит директор агентства недвижимости PROобмен Екатерина Никитина. - Никто из [приехавших из Кыргызстана] арендаторов не упоминает, что покинул страну по политическим мотивам. Но резко увеличившийся поток клиентов из этой страны и последние события в ней невольно заставляют искать причинно-следственную связь между двумя событиями".

Ранее, отмечает газета Lenta.ru, о росте интереса граждан Кыргызстана к российскому жилью уже сообщали петербургские риелторы.


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URL: https://www.vb.kg/381225
Теги:
недвижимость, Россия, Кыргызстан, квартирный вопрос, Мигрант
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