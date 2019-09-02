Депутаты Жогорку Кенеша вышли на работу

Сегодня, 2 сентября, состоялось официальное открытие VII сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Сессии осуществляются в форме заседаний ЖК, его профильных комитетов, парламентских и общественных слушаний.

Напомним, согласно статье 35 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", заседания Жогорку Кенеша проводятся в среду и четверг.