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Депутаты Жогорку Кенеша вышли на работу

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- Оксана Гут
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Сегодня, 2 сентября, состоялось официальное открытие VII сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Сессии осуществляются в форме заседаний ЖК, его профильных комитетов, парламентских и общественных слушаний.

Напомним, согласно статье 35 Закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", заседания Жогорку Кенеша проводятся в среду и четверг.


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URL: https://www.vb.kg/381252
Теги:
закон, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Летние каникулы, Депутат
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