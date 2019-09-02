Премьер-министры стран СНГ встретятся в Москве

Вопросы экономического сотрудничества и информационной безопасности будут обсуждены на заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 25 октября в Москве. Встречи пройдут в узком и широком формате, сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В широком формате будут рассмотрены с участием членов делегаций Концепция сотрудничества стран Содружества в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности государств СНГ. Традиционно целый блок документов, включаемых в повестку дня заседаний Совета, посвящается вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества.

Ожидается подписание документов, регламентирующих сотрудничество в таких сферах, как создание и применение стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, борьба с птичьим гриппом и ньюкаслской болезнью (вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы - VB.KG), антимонопольное регулирование, развитие радионавигации, рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Главы правительств рассмотрят также перспективы взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, задачи, касающиеся розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на Родине.

Кроме того, планируется принять решение о проведении Игр стран СНГ. "Предполагается, что первые Игры пройдут в августе 2020 года в Казани. А вообще по положению предусмотрено, что они, продолжительностью до 10 дней, будут проходить раз в два года в странах СНГ в алфавитном порядке", - отметил Виктор Гуминский.