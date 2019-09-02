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В Ржеве заложили камень под мемориал солдатам-кыргызстанцам (фото)

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- Евгений Денисенко
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В городе Ржев Тверской области состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника солдатам из Кыргызстана -участникам боев в этих местах в годы Великой Отечественной войны

В церемонии приняли участие посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, депутаты, Жогорку Кенеша, Ржевской городской думы, мэр города Ржева Вадим Родивилов, представители местной общественности, кыргызской диаспоры.

Инициатива установки такого памятника принадлежит кыргызской стороне и поддержана российской. Открытие мемориала, как планируется, состоится в 2020 году, в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе ответственных за реализацию проекта - общественная организация "Фонд содействия трудовым мигрантам Кыргызской Республики".

Сражения в районе Ржевского-Вяземского выступа проходили с января 1942 по март 1943 года. На этом выступе гитлеровцы, находившиеся практически в 150-200 километрах от Москвы, создали мощный плацдарм. Бои шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях. Советские войска потеряли здесь около 400 тысяч человек - погибшими, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери, включая раненных, составили, по разным оценкам около одного миллиона 300 тысяч человек.

В числе тех, кто противостоял здесь врагу, было немало бойцов, призванных с территории Киргизской ССР. По данным Центрального архива РФ, подо Ржевом погибли около 60 тысяч кыргызстанцев. Останки некоторых из них были найдены поисковыми группами и захоронены в братских могилах. К сегодняшнему дню установлены личности уже более 40 уроженцев Кыргызстана, погибших в этих боях.

- Не случайно для установки такого памятника в память о воинах-кыргызстанцах выбрана ржевская земля. Битва на ней стала самой продолжительной и кровопролитной времен Великой Отечественной войны, а Ржевск стал символом героизма, стойкости советских людей, - сказал, выступая на торжественной церемонии закладки камня, мэр Ржевска Вадим Родивилов.


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URL: https://www.vb.kg/381267
Теги:
ВОВ, миграция, памятник, праздник, Россия, Кыргызстан, Аликбек Джекшенкулов
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