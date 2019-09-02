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В Бишкеке двое парней, угрожая ножом, отнимали у прохожих деньги и телефоны

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- Оксана Гут
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В Бишкеке за разбой задержаны двое парней. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

30 августа в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Р.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот же день примерно в 23:00 часов на пересечении улиц Пушкина и Кулиева, применив физическую силу и угрожая ножом, завладели мобильным телефоном марки "Хуавэй" и денежными средствами в сумме 2 тысячи сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Также, 30 августа с аналогичным заявлением обратился гражданин Р.А. Он сообщил, что примерно в 23:00 часов на пересечении улиц Пушкина и Кулиева, применив физическую силу и угрожая ножом, неизвестные лица завладели мобильным телефоном марки "Филипс" и денежными средствами в сумме 2 тысячи 870 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы общественной безопасности второго отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека по горячим следам за совершение вышеуказанных преступлений были задержаны подозреваемые Ж.Т. 1996 года рождения и Б.Б. 2000 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленников или владеющих какой-либо информацией, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 44-44-57, 0(550) 102 219, 0(709) 793 971 и 102, - обращается пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381271
Теги:
ГУВД, разбой, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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