Омурбекова заявила о росте числа преступлений в отношении детей

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела заседание Межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

- Число преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось, однако число преступлений, совершеннолетних в отношении несовершеннолетних, увеличилось. Это вызывает серьёзные вопросы. Необходимо провести детальный анализ данной ситуации и понять – почему, несмотря на принимаемые меры, наблюдается тенденция роста преступлений. Это говорит о том, что задействованные министерства и ведомства не в полной мере выполняют возложенные на них задачи. Вопрос безопасности детей должен быть включен в повестку рабочих совещаний руководителей районов и областей на постоянной основе, – отметила она.

Вице-премьер-министр указала на важность совершенствования механизмов взаимодействия между государственными органами по вопросам предупреждения насилия в отношении детей и профилактики детской преступности, и усиление информационно-разъяснительной работы с использованием всех коммуникационных ресурсов.

Согласно информации МВД КР, основная причина преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении детей - это проблемы в семье, миграционные процессы и социально-экономические проблемы.

Участники координационного совета обсудили реализацию Плана экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей на 2019-2020 годы и Коммуникационную стратегию, а также вопрос организации работы по раннему выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и повышения эффективности оказания помощи в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей.

ГСИН КР презентован проект модели Центра ресоциализации для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Основная задача данного центра – возвращение подростка в общество, реадаптированного для жизни в социуме.

По итогам заседания соответствующим государственным органам дан ряд поручений и рекомендаций, в том числе:

- организовать мониторинг реализации исследований в сфере юстиции для детей, судебных решений за последние пять лет, для проведения глубокого анализа причин и условий совершения преступлений и проступков в отношении несовершеннолетних;

- Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики дополнительно включить в Единый реестр преступлений и проступков индикаторы по детям, пострадавшим от преступлений и проступков, детям, являющимся свидетелями преступлений и проступков.

- активнее использовать социальные сети при проведении информационно-разъяснительной кампании по вопросам безопасности детей;

- активизировать работу по присоединению к национальной кампании для прекращения насилия против детей "Тумар";

- обеспечить массовость мероприятий, направленных на безопасность детей;

- полномочным представителям правительства Кыргызской Республики в областях провести Координационные совещания по вопросу состояния преступности среди несовершеннолетних, насилия и преступлений в отношении детей.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова также отметила, что необходимо ускорить работу по внедрению электронной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на постоянной основе проводить медицинский осмотр детей в возрасте до 5 лет в целях выявления признаков жестокого обращения и насилия в отношении них.

В рамках обучения навыкам ухода за новорожденными детьми женщин, состоящих на учете в организациях здравоохранения по беременности, поручено внедрить тематику по позитивному родительству и увеличить охват школ по внедрению проектов "Школа без насилия" и "Позитивное родительство".

По каждому поручению поставлены конкретные сроки исполнения.