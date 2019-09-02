Асламбек Паскачев: У нашего народа есть песня о братьях-кыргызах

Как уже сообщал VB.KG, 31 августа в крупнейшем парке Москвы - Государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" прошел этнокультурный праздник под названием "Кыргызстан за Евразийское единство". Он был посвящен Дню независимости республики, участие в нем, по данным посольства КР в РФ, приняли около 50 тысяч человек, представители самых разных национальностей. В числе почетных гостей был и председатель Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор автономной некоммерческой организации "Институт миграции и межнациональных отношений", председатель Высшего Совета Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев. Сегодня он - собеседник VB.KG.

Асламбек Боклуевич, ваши впечатления об этом празднике, организованном посольством Кыргызстана совместно с общественными объединениями кыргызской диаспоры в Москве?

- Он стал по-настоящему народным, зрелищным и памятным. И его название точно отразило суть происходившего: "Кыргызстан за Евразийское единство". В нынешнем году нашему межгосударственному объединению – Евразийскому экономическому союзу исполнилось пять лет. Срок, в принципе, не такой уж большой, но насколько все мы продвинулись по пути интеграции за минувшие годы! И Кыргызстан, которые присоединился к этому союзу четыре года назад, сегодня принимает самое активное участие во всей его деятельности, вносит большой вклад в его развитие. Но и оно, это участие, помогает республике успешно решать задачи, возникающие в различных сферах жизни. Говорят, на гнилом фундаменте доброе здание не построишь. Но у нас фундамент прочный, создававшийся народами наших стран, да и само здание уже есть. Его надо теперь сохранять, улучшать, укреплять. И – украшать такими праздниками, как тот, о котором мы говорим сейчас. От имени президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям, от имени Российского конгресса народов Кавказа хотел бы поздравить всех кыргызстанцев, всех нас с Днем независимости Кыргызстана. Желаю мира, благополучия, счастья и укрепления дружбы между нашими народами!

А что вы думаете о состоянии и перспективах кыргызско-российских отношений?

- Сам Кыргызстан, его многонациональный народ всегда находились на пересечении мировых экономических, культурных путей, начиная от Великого Шелкового пути. Многие века насчитывает и история взаимоотношений России и Кыргызстана. Она наполнена значимыми событиями, достижениями, скреплена кровью, пролитой в Великую Отечественную войну, совместной созидательной деятельностью. Наше многоплановое сотрудничество продолжается и сегодня. А я как представитель чеченского народа еще подчеркну, что он никогда не забудет братского отношения, проявленного к нему населением Кыргызстана в период репрессий, депортации. Несмотря на соответствующее идеологическое сопровождение происходившего тогда со стороны советской пропаганды, кыргызстанцы по-человечески, по-доброму отнеслись к нашим предкам, родным, оказали у себя в республике всяческую поддержку. У нашего народа есть и песня о братьях-кыргызах. Можно одного человека заставить петь песню, но когда она поется целым народом, это говорит о многом, идет из глубины души народной.

Как, на ваш взгляд, позиционируется кыргызская диаспора в современном российском обществе?

- На каком-то этапе, когда в самом Кыргызстане была определенная нестабильность, и отношение к приезжим из республики было со стороны части россиян в известной степени настороженным. Что ж, когда происходят конфликты в обществе, говорить о каких-то серьезных позитивных отношениях всегда сложно. Но сегодня совершенно иная картина. Она еще больше изменилась после вступления республики в Евразийский экономический союз. В последние годы кыргызская диаспора, образно говоря, подняла голову. Она обрела новые возможности, органично вошла в жизнь российского общества, начала активно заниматься общественными делами. И это, несомненно, радует.

А как приезжие из Кыргызстана адаптируются к российским реалиям?

- Они успешно социализируются здесь, у них высокая коммуникабельность. Помогает и отсутствие языкового барьера, кыргызская молодежь в этом плане более продвинутая, чем в некоторых других государствах ближнего зарубежья. Сегодня в стране проживает, трудится очень много кыргызстанцев, и без них уже трудно представить жизнь современной России.

Наверное, не обойти стороной и экономический аспект

- Чем успешнее адаптация приезжих, тем активнее и участие их в экономической жизни. В России работают не только трудовые мигранты из Кыргызстана, многие их соотечественники имеют и развивают здесь собственный бизнес. От всех этих людей поступает большая помощь их родному Кыргызстану. Но и России от этого определенная помощь. У нас нехватка трудовых ресурсов. И кыргызстанцы в рамках ЕАЭС отчасти восполняют ее, вносят свой вклад в российскую экономику. Наши двусторонние отношения развиваются по различным направлениям. И из истории этих взаимоотношений надо брать именно тот высочайший позитив, который исконно присущ им, продолжать руководствоваться им и в дальнейшем.