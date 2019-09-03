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Кыргызстанцы примут участие в Восточном экономическом форуме в РФ

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- Евгений Денисенко
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Более восьми тысяч гостей из 65 стран мира, как ожидается, соберутся на юбилейный, пятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2019), который будет проходить 4–6 сентября во Владивостоке. В числе его участников – и представители Кыргызстана.

Как рассказал почетный консул КР на Дальнем Востоке Кадырбек Мырзабаев (Хабаровск), он убывает во Владивосток, чтобы встретить там делегацию посольства республики во главе с послом Аликбеком Джекшенкуловым. На полях форума планируются встречи делегации с представителями руководства некоторых регионов Дальневосточного федерального округа. Почетные консулы КР действуют сегодня также в Хабаровском крае и Сахалинской области на территории ДФО. А во Владивостоке работает канцелярия посольства, которая оказывают разнообразную консульско-правовую помощь приезжим из КР, содействует решению различных возникающих у них проблем.

Форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Самые многочисленные делегации прибудут на ВЭФ-2019, как ожидается, из Китая и Японии. В деловой программе форума намечено около 70 мероприятий. В частности, планируется встреча президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа.


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URL: https://www.vb.kg/381285
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, экономика, Аликбек Джекшенкулов
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