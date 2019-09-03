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Военные КР включились в проведение учения "Боевое Содружество-2019"

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- Евгений Денисенко
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На полигоне "Ашулук"в Астраханской области РФ провели тренировки военные из семи государств СНГ, которые примут участие в совместное учении с боевой стрельбой войск ПВО "Боевое Содружество-2019".

Свои контингенты прислали на эти маневры Вооруженные силы таких государств-участников Объединенной системы ПВО СНГ, как Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По информации Минобороны РФ, в ходе учения будут отработаны вопросы совместного применения группировки авиации и войск ПВО при ведении боевых действий в регионе коллективной безопасности.

Кульминацией учения станет розыгрыш тактического эпизода по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника с применением самолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной и дальней авиации. Также будут проведены боевые стрельбы из зенитных ракетных систем ЗРС С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-125, "Печора-2М", "Бук", "Тор", ЗРПК "Панцирь-С" по ракетам-мишеням "Фаворит", "Пищаль", "Стриж", "Армавир", "Дань", обозначающим высотные, маловысотные и баллистические воздушные цели.

Всего в "Боевом Содружестве-2019" примут участие более 2000 военнослужащих, будет задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники ВКС, а также самолёты МиГ-29, Су-24МР, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-25, Ту-22М3. В преддверии старта совместного учения на полигоне "Ашулук" прошли тренировки. Военные из стран-партнеров приняли технику и провели занятия по выявлению и устранению возможных неисправностей. Сами учения пройдут в период со 2 по 6 сентября


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URL: https://www.vb.kg/381286
Теги:
Россия, учения, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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