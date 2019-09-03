ГУВД Чуйской области просит опознать труп женщины по ее вещам (фото)

По данным ГУВД Чуйской области, 17 августа примерно в 21:00 часов в восточной части новостройки "Ак-Ордо-3" на поле обнаружен труп женщины (скелет) в гнилостном состоянии, неизвестной национальности, без каких-либо документов удостоверяющих личность.

Приметы: рост примерно 165-170 см, волосы черные, худощавого телосложения.

Была одета: кепка красного цвета с надписью "Puma", футболка белого цвета с надписью "Adidas", рубашка с полоской бело-серого цвета, штаны спортивные черного цвета с надписью "Adidas", черные кроссовки фирмы "Fila".

Особых примет не имеется.

Милиция просим всех граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить в ОВД Сокулукского района по телефонам: дежурная часть 0(312) 60-45-67, 0(701) 80-18-03.