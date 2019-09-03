Внимание! В Бишкеке пропал мужчина – инвалид 2 группы (фото)

Внимание! Вчера, 2 сентября, в 8.12 утра ушел из дома в 10 мкр Бишкека и не вернулся мужчина по имени Андрей. Как сообщают VB.KG его родственники, он инвалид 2 группы с рождения, средних лет, но интеллект как у 6-8 летнего ребенка.

Рост 175 - 180 см, худощавого телосложения.

Одет в темно-синюю футболку и серые штаны.

В городе не ориентируется, читать, писать не умеет.

По словам родных, мужчину видели вчера около 10 часов на пересечении проспектов Манаса и Чуй рядом с поликлиникой.

Если у вас есть какая-либо информация, просьба звонить по тел.0772203637, w/a 0552203637, Игорь.