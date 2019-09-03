Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Внимание! В Бишкеке пропал мужчина – инвалид 2 группы (фото)

151  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Внимание! Вчера, 2 сентября, в 8.12 утра ушел из дома в 10 мкр Бишкека и не вернулся мужчина по имени Андрей. Как сообщают VB.KG его родственники, он инвалид 2 группы с рождения, средних лет, но интеллект как у 6-8 летнего ребенка.

Рост 175 - 180 см, худощавого телосложения.

Одет в темно-синюю футболку и серые штаны.

В городе не ориентируется, читать, писать не умеет.

По словам родных, мужчину видели вчера около 10 часов на пересечении проспектов Манаса и Чуй рядом с поликлиникой.

Если у вас есть какая-либо информация, просьба звонить по тел.0772203637, w/a 0552203637, Игорь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381291
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  