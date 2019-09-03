В Бишкеке разыскиваются подозреваемые в совершении покушения на убийство

Столичная милиция разыскивает подозреваемых в совершении покушения на убийство.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 28 августа в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.М. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 28 августа примерно в 07:00 часов утра возле супермаркета "Ярмарка", расположенного на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова нанесли ее мужу тяжкие телесные повреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате полученных травм гражданин М.А. 1988 года рождения на карете скорой помощи был доставлен в Нацгоспиталь при Минздраве КР.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 138 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Также по данному инциденту в Нацгоспиталь при Минздраве КР был доставлен гражданин Б.У. 1988 года рождения с диагнозом - перелом верхней челюсти и ушибом мягких тканей.

Данный факт также был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкек и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы криминальной милиции УВД Ленинского района Бишкека были установлены подозреваемые лица Бапышов Жаныбек Сейитбекович 1985 года рождения и Сейитбеков Калысбек Сейитбекович 1999 года рождения.

31 августа досудебное производство было переквалифицировано на статьи 39-130 ч.2, п.п.2,4,11,14 (покушение на убийство) УК КР. По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека были вручены уведомления о подозрении в совершении преступления родителям подозреваемых лиц.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию вышеуказанных подозреваемых лиц.

Внимание! Уважаемые граждане, жители и гости столицы, если кто-либо владеет информацией о местонахождении Бапышова Жаныбека Сейитбековича и Сейитбекова Калысбека Сейитбековича, просьба сообщить по номеру 102.

Напомним, накануне в СМИ было опубликовано жуткое видео с дракой нескольких парней в Бишкеке у супермаркета "Ярмарка". На нем видно, как один мужчина падает на землю после одного удара и теряет сознание. А второго молодого человека двое парней избивают до полусмерти, прыгая ногами по голове.