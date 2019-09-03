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Кумтору отдадут земли для нового золотого карьера - эксперт

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- Екатерина Улитина
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Земли Сарычат-Эрташского заповедника отдадут под геологические изыскания ЗАО "Кумтор". Надо отметить, что юридически участок, о котором идет речь, не входит в обозначенные границы заповедника, и по условиям договора, не может в будущем приобрести такой статус. Фактически эта земля и заповедник являются единой экосистемой.

Депутат Дастан Бекешев отмечает, что в соглашении 2019 года с канадской компанией Центерра, которое подписало правительство под руководством Мухаммедкалый Абылгазиева, нет ни слова об упомянутых территориях.

- Недавно встречался с премьер-министром, мы обсуждали вопрос о передаче 16 тысяч гектаров земель. В стратегическом соглашении, подписанном в августе 2019 об этом нет ни слова. Но в тоже время, в 2012 году правительство и Жогорку Кенеш приняли постановление об изъятии этих земель из-под разработки. Мы не дали эти земли Центерре. Поэтому по этой земле все-таки есть споры, - сказал Дастан Бекешев.

История с землями заповедника тянется с 2009 года. Тогда Данияр Усенов со своим кабинетом министров подписали соглашение с канадской компанией Центерра. Основное новшество заключалось в том, что доля ОАО "Кыргызалтын" в канадской компании увеличилась с 15% до 33%. Взамен на это Кыргызстан выделил компании дополнительные земли, на которых позволил вести работы.

В 2012 году, после возмущения общественности Жогорку Кенеш и премьер-министр Омурбек Бабанов подписали постановления, которыми остановили передачу земель. С этого момента начался новый виток переговоров с канадскими инвесторами, который тянулся еще семь лет.

- Это признанный факт, что соглашение 2009 года - преступное. Есть лица из числа окружения Максима Бакиева, которые были осуждены за подписание этого договора. Но, одновременно с этим само соглашение до сих пор в силе и оно по-прежнему действует. Нынешний кабинет министров принял решение придерживаться этого же соглашения и продлевать жизнь Кумтора так долго, как это будет возможно. Что для этого нужно? Больше золота. Но, действующий рудник почти истощен, доходы от него ежегодно снижаются, а затраты на содержание хвостохранилища и изношенного оборудования золотоизвлекательной фабрики растут. Денег не хватает. Остается один вариант - найти новое месторождение золота и за счет него покрывать все расходы. Эти 16 гектаров как раз и нужны для нового рудника, - прокомментировал VB.KG эксперт Максат Мамытканов.

При этом он уверен, что выбранный путь приведет к серьезным экологическим проблемам. Вопрос сводится лишь к тому, когда это произойдет.

Отметим, работа рудника Кумтор обеспечивает до 10% ежегодного ВВП Кыргызстана. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране. При этом вокруг работы рудника постоянно разворачиваются скандалы из-за условий сотрудничества с инвесторами. Некоторые политики требуют национализации компании и полного прекращения сотрудничества с Центеррой. В правительстве этот вариант не поддерживают так как это грозит многомиллионными исками, существенным снижением налоговых поступлений и ухудшением инвестиционного климата.

В августе 2019 года правительство КР подписало стратегическое соглашение с Центеррой, значительно улучшив позиции КР. Теперь инвесторы должны будут выплатить 150 млн долларов на решение экологических проблем и на развитие регионов.


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URL: https://www.vb.kg/381300
Теги:
ВВП, экология, Кыргызстан, экономика, Максат Мамытканов, Кумтор
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