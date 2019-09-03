Владимир Путин пообещал помочь, а власти КР не торопятся?

В СНГ только Вооруженные силы Кыргызстана не имеют Центрального дома офицеров и Военного музея. При этом ровно четверть века мэрия Бишкека не исполняет постановление правительства, требующее выделить здание для размещения в нем Дома офицеров. Об этом корреспонденту VB.KG сообщил полковник в отставке Анвар Сартаев.

По его словам, ветераны Вооруженных сил уже не раз поднимали этот вопрос. В прошлом году их терпение лопнуло. Полковник в отставке Анвар Сартаев и прапорщик запаса Алишер Абдесов обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру.

- В 1993 году старый Дом офицеров передали вновь образованному Кыргызско–Российскому Славянскому университету на основании распоряжения правительства Кыргызской Республики № 207–р от 12 мая. Год спустя, 8 июня 1994 года, вышел новый документ. В постановлении правительства Кыргызской Республики № 396 главе бишкекской городской администрации поручали в течение 1994 года предоставить военным подходящее помещение. С тех пор прошло 25 лет, а мэрия Бишкека до сих пор не исполнила данное постановление правительства, - недовольны ветераны, - пояснил Сартаев.

Писали ветераны ВС и всем бывшим президентам по очереди, и председателю Государственного комитета по делам обороны, в прокуратуру. Но результатов пока нет.

- Я написал еще и на имя президента России Владимира Путина. И в мае получил ответ, что они готовы нам помочь в создании Дома офицеров. В их ответе говорится: "Командование Центрального военного округа РФ готово оказать вам помощь в создании Дома офицеров ВС КР. Временно исполняющий обязанности начальника штаба ЦВО генерал–лейтенант М.Теплинский".

Здания и сооружения ВС стоят на учете Государственного комитета по делам обороны (ГКДО КР). А с его стороны никакого движения нет. Не стоит вопрос о возврате, а стоит вопрос о создании. Однако наличие Дома офицеров необходимо. Это в первую очередь патриотическое воспитание молодежи, укрепление морально–психологического духа военных, - добавил полковник в отставке.

Если власти и дальше продолжат затягивать важный для ветеранов вопрос по созданию Дома офицеров и не исполнять постановление властей, решать проблему военные продолжат уже в суде.

На заметку: В ГКДО, куда корреспондент "ВБ" обратился за разъяснениями, что–либо по поводу Дома офицеров комментировать не стали, а попросили обратиться с официальным запросом, на который пообещали ответить в течение месяца.

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