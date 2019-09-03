Экс-депутат: Партия "Кыргызстан" совершила преступление против народа

Политическая партия "Кыргызстан" нарушила Основной закон страны, используя название страны, а значит депутаты от одноименной фракции незаконно занимают свои места в парламенте. Об этом редакции VB.KG заявил президент ОО "Ассоциация избирателей Кыргызстана", экс-депутат Бакыт Керимбеков.

По его словам, народ Кыргызстана путем референдума закрепил за собой право так называть свою страну. Никакая партия либо группа людей не имеют право присваивать себе имя страны.

- Мы, члены Ассоциации избирателей Кыргызстана, 15 августа направили письмо в Министерство юстиции, чтобы ведомство устранила это нарушение. Согласно законодательству, слово "Кыргызстан" политическими партиями может использоваться только в сочетании с другими словами. Вы не найдете партии "Россия" или "Казахстан", только в сочетании с другими словами, например, Справедливая Россия, Единая Россия, Бутун Кыргызстан и так далее. Согласно Конституции, официальное и полное название нашей страны – Кыргызская республика, сокращенное же название – Кыргызстан. Поэтому партия не вправе иметь в наименовании только одно слово "Кыргызстан", совпадающий с сокращённым официальным названием страны. Минюст должен был дать ответ в течение 14 дней, но до сих пор не ответили. Думаю, им нечего сказать, так как они сами нарушили закон, - отметил Керимбеков.

Весь сегодняшний Жогорку Кепеш, продолжил собеседник редакции, можно признать нелегитимным.

- Что там говорить о простых людей, если даже сами депутаты и чиновники юридически безграмотны. Поэтому я всегда добиваюсь того, чтобы народ знал, в чем его обманывают. Только осознав обман народ может проснуться. Партия "Кыргызстан" нарушила закон. Это преступление против народа. Поэтому на сегодняшний день тот факт, что в Жогорку Кенеше есть такая партия говорит о том, что этот парламент нелегитимен. Депутаты от этой фракции незаконно занимают свои места в парламенте, а значит все их решения и голоса можно признать недействительными. Вкупе с этим они должны вернуть и все заработные платы, которые получили за свою незаконную деятельность в парламенте, - добавил он.

Более полное интервью экс-депутата Бакыта Керимбекова смотрите в репортаже VB.KG: