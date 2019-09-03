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Милиционеры помогли скрыться подозреваемым с места жуткого избиения (видео)

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- Оксана Гут
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Дело о жутком избиение мужчин двумя молодыми людьми в Бишкеке находится под личным контролем министра внутренних дел КР. Об этом сам Кашкар Джунушалиев сообщил депутатам Жогорку Кенеша на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Глава ведомства также признал, что сотрудник милиции вмешивался в это дело, он является родственником подозреваемых. В отношении него начато служебное расследование.

Напомним, 28 августа в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова возле супермаркета "Ярмарка" двое молодых парней жестоко избили двоих мужчин. Они продолжали бить их даже после того, как те потеряли сознание. Сейчас оба пострадавших находятся в Национальном госпитале МЗ КР. По этому факту ведется досудебное производство по статье "Покушение на убийство". Подозреваемые Бапышов Жаныбек Сейитбекович и Сейитбеков Калысбек Сейитбекович - два брата объявлены в розыск.

Стало известно и то, что с места преступления им помогли скрыться сотрудники милиции.

Телеграм-канал "Короче" опубликовал видео с камер наружного видеонаблюдения, где запечатлён приезд наряда милиции на место происшествия. Действия блюстителей порядка поражают – они здороваются с подозреваемыми, смотрят на лежащего на асфальте потерпевшего и уезжают.


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URL: https://www.vb.kg/381309
Теги:
ГУВД, МВД, избиение, розыск, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Али
03.09.2019, 16:09

Тварей надо расстрелять...это же настоящие ОПГшники, мафия.. где и оборотни в погонах МВД присутствуют

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Кыргыз
03.09.2019, 16:21

слов нет!!! Джунушалиев должен уйти в отставку а этих милиционеров надо посадить, они угроза для общества

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Цирк
03.09.2019, 16:22

Менты этих выродков разыскивают и менты же им помогли скрыться ??? Уважаемый Кашкар Джунушалиев ценных сотрудников вы набрали, а они до сих пор не уволены? Видимо кыргызская милиция очень сильно нуждается именно в таких сотрудниках...вы очень мудрый руководитель.

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Бишкек
03.09.2019, 16:40

Ужас, что толку от этого комитета по правопорядку,если там сидит бандит под именем Самаев Урмат. Бандиты рулят ментами, это только у нас в стране((

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горожанин
03.09.2019, 17:00

менты и бандиты, черные и красные давно уже в симбиозе, в стране бардак и бес придел, так что родная милиция ни от кого не защитит. пора гражданам вооружаться как говориться "Бог создал людей разными Кольт уравнял их в правах". 

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Прохожий
03.09.2019, 17:14

Не надо ругать милиционеров, они - всего лишь отражение действующей власти. Беззаконие сейчас возводится в закон. Спасибо нашему президенту, который обещал бороться с коррупцией !

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Рахима
03.09.2019, 17:16

Я в шоке...Что значит ведётся служебная проверка? Под арест оборотней. Пособники преступления.Где вообще исполнение своих обязанностей, или трайболизм и родо-племенные отношения превыше всего. Просто ужас вся эта ситуация.

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Читатель
03.09.2019, 17:19

Министра надо гнать в три шеи! Абсолютно не справляется с обязанностями министра. Не его это уровень. Совсем бардак в МВД.

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Экипажи ПМ бездельники
03.09.2019, 17:28

Где-то 2 недели назад в жилмасиве Ала-Тооо г. Бишкеке по сосоедству с с.Новопавловка С окулукскогорайона на центральной улице массива около 21 ч.15 мин. Автомашина серебристого цвета Мерседес "Лупарик" или Мазда "Ист" (похожи) на скорости около 80-110 ки в час (а разрешено там 40 км в час!) около поликлиники в лобовую сбила человека лет 40.. ОН намертво упал на землю, кровь из носа, из ушей, не шевелится.. ЛЮди, толак, ох, ах жуткое зрелище...

Камера Видеорегистратора у ближайшего частного магазина зафиксировала это, Виновные в кабине молодые люди лет 20-30 приблизительно 3 человека развернулись обратно в западную сторону (изначально они ехали с ала-Тоо-2 в сторону Бишкека по гл. улице названного массива) и в ближайшей улице Бемазар повернули направо в сторону ул. Димитрова,  далее - в сторону рынка "Заря" села Новопавловки, где много Видеокамер... . Есть очевидцы. Скорая прибыла минут через 20. бригада №31. ИМ очевидцы давали подробно вес данные об авто, ПИСЬМЕННО! СПециально собирали с очевидцев все. что они увидели и знали!!! об остоятельствах, попросив передать дознавателям или следствию.

Через минут 50 неспешно приехал экипаж ГАИ  с мигалкой, после чего трое ГАИшников (или это экипаж Патрульной милиции?) туда=-сюда потыкались на месте ЧП, мало кто там остался, ничего не записав, никаких дествий не произведя, оин втроем опять сели в автомашину Даевуу, и поехали, типа, "догонять" скрывшуюся автомашины.. Такое ощущение, что не на гонку поехали. а в б лиайшую столовую есть манты...И после этого - ни слуху, ни духу! Хотя вся дорога до Новопавловки кишит Видео-камерами!.... Никто не знает, расследуют дело или нет! Все - молчат!

Они вот так вот, как в случае избиения ребят в магазина Ярмарка милиционеры, тоже приезжали, Так же вяло постояли, и разъехались!!! Никаких сборов материалов не производили. ни с кем не разговаривали по сукти дела, и непонятно куда разъехались! Сейчас вот даже все сомневаются, что ЧП и ДТП зарегистрировали ли в Едином реестре преступлений и проступков по Ленинскому району г. Бишкек массив Ала-Тоо!.

Проверьте пож-та, зарегистрировано ли ЧП в Реестре!  2-3 недели назад от 3 сентября с.г., наезд на человека в ж-м Ала-Тоо-1. Ленинский РОВД или ПОМ на ул. К. Акаева должны заниматься... У кого материал?!..

Такое ощущение, что после того, как ГАИшников и участковых объединили в экипажи, то прекратилась у них работа по оформлению ЧП, преступлений и ДТП на участках! Теперь они вес занимаются чепухой. и никто ничего не делает из милиционеров по вызовам. М атериал можно проверить по выезду бригады №31 Скорой 2-3 недели назад!...

Было бы интересно, если кто-то в парламенте запросил Регистрацйионный номер этого ЧП со смертельным исходом, как веется дело.. Или его вообще никто не регистрировал?!...

Также было бы интересно узнать СТАТИСТИКУ ведения работы этих экипажей: они стали лучше делать работу, или вообще перестали в ПОМы (Будки милиции) заходить и ПИСАТЬ вообще что-либо по материалам!

Пригласите министра МВД и попросите его дать данные по МОбильным группам милиции, и найти этот матери ал!!!. Возможно, они укрыли этот материал, чтобы экипаж милиции сами, устно, на деньги стали "раскрывать" дело...

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Олег
03.09.2019, 17:31

После такого министр МВД должен подать в отставку! На кону честь офицера!

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