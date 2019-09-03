Милиционеры помогли скрыться подозреваемым с места жуткого избиения (видео)

Где-то 2 недели назад в жилмасиве Ала-Тооо г. Бишкеке по сосоедству с с.Новопавловка С окулукскогорайона на центральной улице массива около 21 ч.15 мин. Автомашина серебристого цвета Мерседес "Лупарик" или Мазда "Ист" (похожи) на скорости около 80-110 ки в час (а разрешено там 40 км в час!) около поликлиники в лобовую сбила человека лет 40.. ОН намертво упал на землю, кровь из носа, из ушей, не шевелится.. ЛЮди, толак, ох, ах жуткое зрелище...

Камера Видеорегистратора у ближайшего частного магазина зафиксировала это, Виновные в кабине молодые люди лет 20-30 приблизительно 3 человека развернулись обратно в западную сторону (изначально они ехали с ала-Тоо-2 в сторону Бишкека по гл. улице названного массива) и в ближайшей улице Бемазар повернули направо в сторону ул. Димитрова, далее - в сторону рынка "Заря" села Новопавловки, где много Видеокамер... . Есть очевидцы. Скорая прибыла минут через 20. бригада №31. ИМ очевидцы давали подробно вес данные об авто, ПИСЬМЕННО! СПециально собирали с очевидцев все. что они увидели и знали!!! об остоятельствах, попросив передать дознавателям или следствию.

Через минут 50 неспешно приехал экипаж ГАИ с мигалкой, после чего трое ГАИшников (или это экипаж Патрульной милиции?) туда=-сюда потыкались на месте ЧП, мало кто там остался, ничего не записав, никаких дествий не произведя, оин втроем опять сели в автомашину Даевуу, и поехали, типа, "догонять" скрывшуюся автомашины.. Такое ощущение, что не на гонку поехали. а в б лиайшую столовую есть манты...И после этого - ни слуху, ни духу! Хотя вся дорога до Новопавловки кишит Видео-камерами!.... Никто не знает, расследуют дело или нет! Все - молчат!

Они вот так вот, как в случае избиения ребят в магазина Ярмарка милиционеры, тоже приезжали, Так же вяло постояли, и разъехались!!! Никаких сборов материалов не производили. ни с кем не разговаривали по сукти дела, и непонятно куда разъехались! Сейчас вот даже все сомневаются, что ЧП и ДТП зарегистрировали ли в Едином реестре преступлений и проступков по Ленинскому району г. Бишкек массив Ала-Тоо!.

Проверьте пож-та, зарегистрировано ли ЧП в Реестре! 2-3 недели назад от 3 сентября с.г., наезд на человека в ж-м Ала-Тоо-1. Ленинский РОВД или ПОМ на ул. К. Акаева должны заниматься... У кого материал?!..

Такое ощущение, что после того, как ГАИшников и участковых объединили в экипажи, то прекратилась у них работа по оформлению ЧП, преступлений и ДТП на участках! Теперь они вес занимаются чепухой. и никто ничего не делает из милиционеров по вызовам. М атериал можно проверить по выезду бригады №31 Скорой 2-3 недели назад!...

Было бы интересно, если кто-то в парламенте запросил Регистрацйионный номер этого ЧП со смертельным исходом, как веется дело.. Или его вообще никто не регистрировал?!...

Также было бы интересно узнать СТАТИСТИКУ ведения работы этих экипажей: они стали лучше делать работу, или вообще перестали в ПОМы (Будки милиции) заходить и ПИСАТЬ вообще что-либо по материалам!

Пригласите министра МВД и попросите его дать данные по МОбильным группам милиции, и найти этот матери ал!!!. Возможно, они укрыли этот материал, чтобы экипаж милиции сами, устно, на деньги стали "раскрывать" дело...