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Умбеталиев: Проект по обеспечению всех кыргызстанцев жильем вполне реален

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- Бакыт Стамов
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Общественный проект по обеспечению граждан Кыргызстана жильем и дешевой электроэнергией поддерживает и эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, этот проект вполне можно осуществить в государственном масштабе. В частности, эксперт сделал акцент на повсеместное использование солнечной энергии в Кыргызстане.

- Дело в том, что в Кыргызстане более 300 дней в году это солнечные дни. И это при том, что солнечные батареи используют даже в северных странах. Поэтому для Кыргызстана это будет очень перспективным проектом, тем более, что затраты требуются небольшие, - отметил Умбеталиев.

Эксперт уверен, что если власти не поддержат этот проект, то Кыргызстану не миновать энергетического кризиса.

- Мы не строим новые электростанции, а занимаемся исключительно модернизацией, которая не дает значительного увеличения выработки электроэнергии. С одной стороны, кризис заключается в том, что новые ГЭС не вводятся в эксплуатацию. С другой – ежегодно происходит увеличение численности населения на 120-130 человек. Также идет строительство новых объектов, которые потребляют электроэнергию. То есть выработка электроэнергии уже не покрывает спрос растущего населения. Поэтому энергетика в стране находится в глубочайшем кризисе. Поэтому мы должны рассматривать другие источники возобновления энергии, такие как солнечные электростанции. Также мы можем использовать ветер, - добавил он.

Напомним, ранее экс-заместитель главы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева рассказала редакции VB.KG, что общественные деятели Кыргызстана намерены осуществить в стране социальный проект по обеспечению граждан страны жильем и работой. В частности, по ее словам, кыргызстанцам предлагают вступить в фонд, средства которого пойдет на строительство производства в стране, а также современного жилья с использованием солнечных батарей.


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URL: https://www.vb.kg/381315
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