Милиционеров, выезжавших на место избиения двух парней, должны уволить

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел КР Кашкару Джунушалиеву принять исчерпывающие меры по расследованию факта избиения двух граждан в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, глава кабмина поручил Министерству здравоохранения КР оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим, обеспечив необходимыми медикаментами.

- Случай избиения двух молодых мужчин, произошедший 28 августа 2019 года и поражающий своей жестокостью, должен быть тщательно расследован с привлечением виновных лиц к ответственности. В отношении сотрудников милиции, приехавших на место происшествия и проявивших равнодушие и непрофессионализм, должны быть приняты соответствующие меры. Таким сотрудникам не место в правоохранительных органах, - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что по данному случаю в оперативном порядке должны быть проведены необходимые мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.