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Милиционеров, выезжавших на место избиения двух парней, должны уволить

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- Оксана Гут
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Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел КР Кашкару Джунушалиеву принять исчерпывающие меры по расследованию факта избиения двух граждан в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, глава кабмина поручил Министерству здравоохранения КР оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим, обеспечив необходимыми медикаментами.

- Случай избиения двух молодых мужчин, произошедший 28 августа 2019 года и поражающий своей жестокостью, должен быть тщательно расследован с привлечением виновных лиц к ответственности. В отношении сотрудников милиции, приехавших на место происшествия и проявивших равнодушие и непрофессионализм, должны быть приняты соответствующие меры. Таким сотрудникам не место в правоохранительных органах, - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что по данному случаю в оперативном порядке должны быть проведены необходимые мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.


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URL: https://www.vb.kg/381319
Теги:
избиение, правительство, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, МВД, Минздрав, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Капец
04.09.2019, 11:06

100 % уволить этих горе сотрудников, уехали не оказав помощь. куда катится страна!?

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