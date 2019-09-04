В Бишкеке на 1,5 месяца будет ограничено движение по улице Ахунбаева

В Бишкеке с 4 сентября будет ограничено движение по улице Ахунбаева. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Бишкектеплосеть".

Отмечается, что сегодня, согласно плана капитального строительства, начинаются работы по реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Исы Ахунбаева на отрезке между ул. 7апреля и ул. Саякбая Каралаева, общей протяженностью 130 метров напротив жилого дома №3 мкр. Улан.

Срок строительных работ 45 дней.

ОАО "Бишкектеплосеть" убедительно просит водителей во избежание пробок выбирать альтернативные маршруты и приносят свои извинения за временно доставленные неудобства.