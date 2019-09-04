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Издатели КР представят свою продукцию на выставке в Москве

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- Евгений Денисенко
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Осень в России традиционно началась с главного литературного смотра – Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). Она открывается 4 сентября на ВДНХ, свои книги на ней представляют 33 страны, в их числе, как уже многие годы подряд – и Кыргызстан.

На сей раз ярмарка, которая пройдет с 4 по 8 сентября, совпадает с празднованием Дня города Москвы и интегрирована в программу его мероприятий. Российские и зарубежные издательства предложат книголюбам свои новинки и популярные издания художественной, учебной, документальной литературы. Читатели смогут встретиться с авторами, а эксперты обсудят актуальные проблемы в этой сфере.

Кроме непосредственно стендов издательств организованы площадки, посвященные вопросам образования, повышения квалификации специалистов отрасли, детскому творчеству и другие. Раздел "Инновации книжного мира" посвящен новым технологиям в книгоиздании и книгораспространении.

Запланированы круглые столы, конференции, автограф-сессии. Состоятся также торжественные церемонии награждения победителей ежегодного Национального конкурса "Книга года", Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги" и Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги".

Лауреатами этого конкурса уже неоднократно становились авторы и книгоиздатели Кыргызстана. Так, в ходе прошлогодней ММВКЯ диплома первой степени в номинации "Содружество" была удостоена книга депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева "Кыргызы", рассказывающая о культуре и традициях кыргызского народа. А всего кыргызстанские участники выставки увезли на родину девять дипломов первой-третьей степеней.


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URL: https://www.vb.kg/381324
Теги:
выставка, книги, Россия, Москва, Кыргызстан, Каныбек Иманалиев
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