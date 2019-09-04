Как очередная "задумка" россиян в ЕАЭС может ударить по Кыргызстану

В Казахстане обсуждают возможные потери бизнеса и потребителей в результате новой обязательной маркировки всех товаров – идеи, которую предложила и активно лоббирует Москва. Эта же история, судя по предложенным Правительством КР поправкам, ожидает и Кыргызстан.

Речь идёт не о традиционной маркировке, которая уже давно присутствует на всех товарах. Россияне через Евразийскую экономическую комиссию пытаются протащить ещё одну – новую, обязательную для всех продающихся в странах ЕАЭС товаров. Это так называемый контрольно-идентификационный знак (КИЗ) в виде машиночитаемого символа.

Исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Казахстана Анастасия Калашникова в интервью СМИ заявила, что Контрольно-идентификационные знаки, которые в скором времени будут наноситься на каждую единицу товара, не только резко повысят его стоимость, но также станут преградой при выходе экспорта за пределы Казахстана и наоборот.

Между тем, в ходе состоявшегося 1 августа в Москве совещания на площадке Евразийской экономической комиссии инициаторы новой маркировки уверяли, что это, якобы, будет полезно для потребителя. Мол, технологичная маркировка оградит его от подделок. Вроде бы, действительно, замечательная идея?

Российским чиновникам в ЕАЭС (но не российскому бизнесу, заметим) она нравится, очевидно, по двум причинам. Во-первых, предприятие-монополист, создающее и регистрирующее КИЗы, находится в России. Это означает, что абсолютно все поставщики абсолютно всех товаров из всех стран ЕАЭС выстроятся к нему в очередь и будут исправно платить ему деньги, притом весьма немаленькие. В масштабах, например, партии в несколько тысяч пар обуви у одного из поставщиков – участников пилотного проекта – суммы измерялись миллионами долларов.

А во-вторых, как предупреждают некоторые эксперты, КИЗы станут преградой при поставках экспорта из других стран в Россию. То есть – российская продукция будет без проблем поступать на рынки Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а вот обратно станет гораздо сложнее продавать на территории РФ.

Есть и другие проблемы, о которых предупреждают российские бизнесмены. К примеру, это взаимодействие с оператором-монополистом, занимающимся маркировкой. Так, например, средний период ожидания ответа от него составляет 24 рабочих дня.

"При сегодняшнем очень быстром движении товаров это недопустимо. Но парадокс в том, что вы ничего не можете сделать, поскольку это частная лавочка, и никаких договоров с оператором не существует", – заявил представитель российской компании Дмитрий Вишняков.

Другая проблема – это угроза утечки коммерческой информации. Данные, отображаемые в коде, несут множество конфиденциальных данных. Оператор маркировки – частная российская структура, которая не несёт никакой ответственности за то, что может случиться с информацией. Это, по мнению бизнесменов, один из самых больших рисков: технические проблемы или целенаправленная утечка коммерческой информации на руку недобросовестным предпринимателям.

"Узнав, сколько и куда направляется обуви определенного размера и цвета, они могут гораздо быстрее подделать этот товар, нежели его выпустят добросовестные производители", – предупредил один из участников совещания ЕЭК.

И при всём этом, идея, лоббируемая Москвой, всё равно настолько "замечательная", что в Кыргызстане, особо не вдаваясь в детали, тоже решили исправно платить деньги российскому маркировщику. Официально Кыргызская Республика планирует ввести маркировку товаров с 1 января 2020 года. Проект постановления сейчас находится на рассмотрении Аппарата Правительства КР. Предусмотрен аналогичный механизм маркировки – специальный код, содержащий конфиденциальную коммерческую информацию, и частная организация – технический оператор, генерирующий и выдающий коды, который будет получать за это немалые деньги.

На начальном этапе Правительство КР планирует маркировать алкогольную продукцию и сигареты. Сторонники идеи отмечают, что 90% алкогольного рынка находится в тени и маркировка, якобы, поможет с этой проблемой справиться. При этом никто в правительстве не обеспокоен тем, что предпринимателям и производителям придётся выложить приличную сумму на реорганизацию производственного процесса, а розничной торговле (да, в том числе и каждому сельскому магазинчику) – потратиться на приобретение сканеров для считывания кодов, которые к тому же будут бесполезны без хорошего покрытия интернетом для передачи данных о проданных товаров с розницы. Все это выглядит довольно странно в условиях снижения общего объёма промышленного производства в стране и, как следствие, снижения налоговых поступлений в бюджет.

Хотя поможет ли маркировка в борьбе с контрафактом или контрабандой – пока не ясно. Но однозначно принесёт прибыль какой-то частной организации, а заодно приведёт к росту цен абсолютно на все товары. То есть – идея российских чиновников ляжет на плечи нашего кыргызстанского потребителя.