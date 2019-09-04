"Кашкара Джунушалиева в отставку"! МВД должен возглавлять не милиционер?

Жестокое избиение двух молодых людей в Бишкеке, попавшее на камеру видеонаблюдения, взбудоражило общественность. Преступление само по себе резонансное, а когда выяснилось, что двое подозреваемых – это родственники сотрудника ГУВД Чуйской области и прибывшие на место происшествия милиционеры сами помогли им скрыться – волна критики в очередной раз обрушилась на все министерство внутренних дел.

Многие пользователи соцсетей стали требовать отставки министра Кашкара Джунусалиева. Мол, глава ведомства не справляется с возложенными на него обязанностями. Сам глава МВД накануне на заседании парламентского комитета заявил, что взял дело под личный контроль и виновные непременно понесут справедливое наказание.

Что такое личный контроль, рассуждает депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в посте на своем официальном сайте, – это нигде не описано, это говорится для успокоения общества.

- О, сколько же дел брали под личный контроль? И все эти дела забылись, закрылись, выводов сделано не было. (…) Это всего лишь поручение начальнику РУВД сделать что-нибудь, а начальник РУВД обратится с просьбой к своим следователям и операм. Личный контроль спустят до самого низа. (…) На самом деле, из таких дел должны делаться выводы. Причём не просто нужно увольнять сотрудников и привлекать к ответственности, а создавать условия, чтоб таких ситуаций больше не повторялось. Но этого сделано не будет. Не будет, потому что МВД возглавляется сотрудником милиции. Милиционер систему милицейскую менять не будет. Он просто не знает, как её менять. Он жил с этим беспределом, он даже имеет мнение: "с такими заработными платами скажите спасибо, что мы работаем", - написал Бекешев.

Депутат отмечает, что сам лично сталкивался с "Джунушалиевским контролем" дела его родственника, где также было укрывательство со стороны милиции. В итоге дело забыли и, видимо, закрыли, говорит он.

Бекешев напомнил и о деле "Бурулай".

- Каким громким дело было? Я предлагал установить ей памятник возле МВД, чтоб милиция всегда помнила о своём беспределе. В итоге дело стало забываться, а отец Бурулай вынужден просить приёма у высших должностных лиц, - констатирует нардеп.

Из написанного парламентарием, очевидно, что он отчасти с требованием граждан об отставки Кашкара Джунушалиева солидарен. При этом депутат считает, что для реформирования ведомства на этот пост нужно назначить гражданского.

- МВД должно возглавляться не милиционером. В милиции должны пройти кардинальные изменения, которые почувствуют граждане, а не на бумаге, - заключил Бекешев.