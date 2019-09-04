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В Кыргызстане встретятся главы патентных организаций стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности состоится 6 сентября в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.

Данный Совет был образован в 2010 году и подотчетен Совету глав правительств в Экономическом совете СНГ. В состав МГСИС входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Кыргызстан активно участвует в его деятельности с момента образования. И сейчас, в частности, при содействии России создает национальную систему защиты интеллектуальной собственности, отвечающую всем современным требованиям.

Кроме того, по информации Роспатента, в рамках двустороннего сотрудничества в Кыргызстане формируется так называемая сетевая "инфраструктура доверия". Это принципиально новый инструмент, который позволит накапливать и систематизировать данные обо всех возможных объектах интеллектуальной собственности, актуализировать информацию в непрерывном режиме. Благодаря применению технологии блокчейн все данные будут надежно защищены и верифицированы. "Сеть доверия" предоставит новые возможности для цифрового оборота прав и объектов ИС в республике и сделок с ними.


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URL: https://www.vb.kg/381336
Теги:
Беларусь, визит, Иссык-Кульская область, Казахстан, СНГ, Чолпон-Ата, Армения, Кыргызпатент
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