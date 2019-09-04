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Бахтияр Бабаджанов: Нельзя позволять читать Коран неподготовленным людям

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- Светлана Лаптева
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Директор центра научных исследований и инновационных проектов Международных проектов Международной исламской академии Республики Узбекистан Бахтияр Бабаджанов, провел контент-анализ (анализ текстов) не запрещенных исламских сайтов, на которые официальные власти возлагают роль распространителей правильного ислама. Считается, что разъяснительная работа на таких сайтах, беседы об исламе - возможность противостоять экстремистским течениям в исламе.

По словам исламоведа, даже на этих сайтах можно свободно встретить сообщения экстремистского направления или неверное толкование текстов Корана теми кто ведет эти сайты. Делается это намеренно или по недомыслию – большой вопрос.

- Во всех странах Центральной Азии и Кавказа на этих сайтах нет ссылок на Законы, касающиеся религии, экстремизма, терроризма, стран проживания мусульман, нет информации о достижениях мусульманской культуры, архитектуры, поэзии. Это продукты высокой толерантности в исламской культуре.

В этой ситуации возникает сомнение, что эти официально поддерживаемые религиозные издания могут помочь справиться с идеологией экстремизма. В самом Коране можно найти очень разную информацию, к примеру, о том как наказать женщин и в то же время там есть позитивные высокоэтичные постулаты. Вопрос: как это вписывается в современные реалии времени? И кто будет трактовать? - задался вопросом ученый.

Бабаджанов уверен, " получается что "мы хотим победить огонь огнем", пытаясь разделить ислам на правильный и неправильный, а ведь настоящие богословы всегда воспринимали ислам единым.

- Я не пытаюсь зародить чувство исламофобии. Прошу учесть жесткое кровавое время формирования религии Это касается и Ислама, и Христианства, и Иудейства. Тогда надо было завоевывать пространства, отстаивать их ментально и территориально. Но сегодня желание перетащить коранический мир в современный – утопично, - добавил он.

Под видом обучения исламу таким неправильным способом – в дальнейшем мы можем получить удобренную почву для экстремизма, отметил эксперт.

- Обращаясь к богословам, я всегда говорю, что когда вы поместили Коран, все хадисы в общий доступ – вы нарушили сложную богословскиую иерархию. Эти тексты - прерогатива элиты . А государство сейчас говорит нате: возьмите Коран. Но дело в том, что со сложными богословскими текстами должны работать подготовленные люди. Это была веками отработанная процедура. Чтобы получить право говорить о священных текстах священник должен был пройти несколько этапов. Это был не просто подготовленный, а высокообразованный человек. Священные тексты нельзя отдавать неподготовленным, – уверен Бахтияр Бабаджанов.

Более полное интервью ученого-исламоведа Бахтияра Бабаджанова можно посмотреть в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/381337
Теги:
Интернет, ислам, наука, Центральная Азия, экстремизм
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