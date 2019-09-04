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Драка в Джале. Заведено дело на оперативника, покрывавшего подозреваемых

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- Екатерина Улитина
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Следователи ГОМ-2 УВД Ленинского района Бишкека уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что следователи Ленинского района А.К и Б.А. грубо нарушили требования приказа МВД КР, в котором указывается, что на службу возлагаются следующие задачи: быстрее и полное расследование преступления, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших и правильное применение уголовного закона.

Кроме того, строгий выговор получили инспектор дежурной части и помощник дежурного ГОМ-2.

Служебное расследование проведено в отношении брата одного из подозреваемых, майора милиции Б.К.. Он являлся оперуполномоченным СКМ ГУВД Чуйской области. В своих личных интересах милиционер использовал служебное положение, а также укрывал преступление. По результатам расследования он уволен из органов внутренних дел.

"Совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника дают основания для утраты к нему доверия. Материал в отношении сотрудника СКМ ГУВД Чуйской области майора милиции Б.К,

зарегистрирован в ЕРПП по статье 320 "Злоупотребление должностным положением" и статье 348 "Укрывательство преступления" УК КР. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении МВД.

В ходе расследования были установлены личности мужчин, подозреваемых в преступлениях. Ими оказались Бапышов Жаныбек Сейитбекович 1985 года рождения и

Сейитбеков Калысбек Сейитбекович 1999 года рождения. Их родителям вручили уведомления о подозрении в совершении преступления. Пока они не задержаны. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.


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URL: https://www.vb.kg/381356
Теги:
МВД, драка, Кыргызстан, уголовное дело, расследование
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