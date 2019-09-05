Следователи ОВД Сокулукского района пять лет необоснованно прекращали дело

В Следственной службе ОВД Сокулукского района сознательно игнорировали многократные предписания прокуратуры и умышленно затягивали расследование уголовного дела. Об этом заявляет пресс-служба института Омбудсмена КР.

Отмечается, что к Омбудсмену КР обратился гражданин А.К. с жалобой на бездействия сотрудников ОВД Сокулукского района.

В частности, при изучении данного заявления было установлено, что следственная служба ОВД Сокулукского района не предпринимает мер для устранения пробелов следствия по уголовному делу по заявлению гражданина А.К.

В рамках рассмотрения обращения сотрудники отдела (института Омбудсмена) за соблюдением прав и законных интересов человека правоохранительными и иными органами в местах содержания под стражей и ограничения свободы направили соответствующее письмо в прокуратуру Сокулукского района Чуйской области.

В свою очередь, прокуратура на основании письма представителей Акыйкатчы провела проверку и установила, что уголовное дело по заявлению А.К. было возбуждено прокуратурой Сокулукского района 30 сентября 2014 г. Однако за минувшее время (т.е. до сегодняшнего дня) постоянно меняющиеся следователи ОВД Сокулукского района неоднократно прекращали это уголовное дело, мотивируя свой отказ отсутствием состава преступления. В то же время прокуратура отменяла решения следователей и возвращала дело по заявлению А.К. в Следственную службу для проведения дополнительных проверок.

В нарушении ряда законодательных норм и актов, сотрудники СС ОВД Сокулукского района не предпринимали надлежащих мер и действий для исполнения предписаний прокуратуры. В связи с этим 18 мая 2019 года прокуратура Сокулукского района направила начальнику ОВД следственное поручение об обеспечении явки фигурантов уголовного дела для проведения необходимых следственных действий. Однако сотрудники милиции не обеспечивали явки указанных лиц в следственный отдел.

В настоящее время прокуратура района внесла представление на имя начальника ГУВД Чуйской области о принятии мер дисциплинарного характера в отношении ряда высокопоставленных лиц и следователей СС и ОУР ОВД Сокулукского района.

В аппарате Омбудсмена считают, что в Следственной службе Отдела внутренних дел Сокулукского района сознательно игнорировали многократные предписания прокуратуры района и умышленно затягивали расследование по ранее возбужденному уголовному делу, на что и обращают особое внимание руководства МВД КР.