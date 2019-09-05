Какой будет школа для детей, обучающихся сейчас в контейнерах. Фото

Разработка ПСД школы им. К. Абирова в селе Кенеш Нарынского района Нарынской области была начата в 2018 году за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает Госархстрой КР и публикует эскизы нового здания.

Отмечается, что оно будет рассчитано на 150 ученических мест.

По данным ведомства, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет уточнена окончательная сметная стоимость объекта.

В Госархстрое КР напоминают, что школа им. К. Абирова в селе Кенеш, (которая сейчас находится в аварийном состоянии и потому дети вынуждены учиться в контейнерах – ред.) была построена ашарным путем, состоит их двух корпусов: 1 корпус – в 1973 году, 2 корпус – в 1990 году, рассчитанный на 120 ученических мест. Но обучалось в ней, по данным Министерства образования и науки КР, 142 ученика.