Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Какой будет школа для детей, обучающихся сейчас в контейнерах. Фото

240  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Разработка ПСД школы им. К. Абирова в селе Кенеш Нарынского района Нарынской области была начата в 2018 году за счет республиканского бюджета. Об этом сообщает Госархстрой КР и публикует эскизы нового здания.

Отмечается, что оно будет рассчитано на 150 ученических мест.

По данным ведомства, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет уточнена окончательная сметная стоимость объекта.

В Госархстрое КР напоминают, что школа им. К. Абирова в селе Кенеш, (которая сейчас находится в аварийном состоянии и потому дети вынуждены учиться в контейнерах – ред.) была построена ашарным путем, состоит их двух корпусов: 1 корпус – в 1973 году, 2 корпус – в 1990 году, рассчитанный на 120 ученических мест. Но обучалось в ней, по данным Министерства образования и науки КР, 142 ученика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381368
Теги:
Госстрой, Министерство образования, дети, Нарынская область, строительство, школа, Кыргызстан, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  