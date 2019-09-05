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Автобус с кыргызстанцами попал в аварию в Нефтеюганске

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- Евгений Денисенко
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В поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа с автокраном столкнулся пассажирский автобус, в котором, по предварительным данным, находилось 20 граждан Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО – Югре, авария произошла 4 сентября около 13.00.

Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса, выезжая из зоны автокемпинга, не предоставил автокрану преимущество в движении. В результате обе машины столкнулись, после чего автобус съехал в кювет.

На месте аварии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. По информации местной ГИБДД, автобус вез трудовых мигрантов из КР по маршруту Сургут – Бишкек. Никто из них серьезно не пострадал, А вот водителя, получившего телесные повреждения, пришлось госпитализировать в местную больницу.


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URL: https://www.vb.kg/381371
Теги:
ДТП, миграция, Россия, Кыргызстан, пострадавшие, Мигрант
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