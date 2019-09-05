Кыргызстан вместе со странами СНГ усилит борьбу с природной стихией

О существующих рисках и их устранении шла речь на 32-м заседании Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Оно состоялось 4 сентября в Санкт-Петербурге, Кыргызстан на нем представлял заместитель министра ЧС Калыс Ахматов.

Выступивший перед собравшимися заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов напомнил, что классификатор чрезвычайных ситуаций стран СНГ предусматривает 97 видов бедствий техногенного и 98 видов бедствий природного характера. Последствия многих из них не могут быть ликвидированы силами и средствами одного пострадавшего государства и могут потребовать мобилизации материальных ресурсов других стран-партнеров для проведения широкомасштабных аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения. В целях обеспечения быстрого реагирования в таких ситуациях Межгосударственным советом ежегодно принимается график контрольных проверок взаимного оповещения о ЧС.

Согласно графику, в 2018 году подобные проверки проводились двенадцать раз по широкому спектру тем, в том числе таких, как "Землетрясение", "Сход селевого потока", "Крупномасштабное наводнение в результате паводка", "Сход снежной лавины", "Пожар горючих ископаемых". Они осуществлялись в различных государствах, в частности, в Кыргызстане это была проверка на тему "Повреждение социальной инфраструктуры в результате землетрясения". (Кыргызская Республика). Планом на 2019 год предусмотрены двенадцать проверок.

Всегда готовы прийти на помощь и подразделения специального Корпуса сил Содружества, созданного для этих целей. В 2020 году пройдут его учения, подготовку к нему рассмотрел участники нынешнего заседания.

Также подчеркнута необходимость постоянного обмена информацией о наступивших ЧС и стихийных бедствиях для устранения общих и трансграничных рисков, защиты населения и территории. Признана полезной работа профильных министерств и их территориальных подразделений по формированию у населения культуры безопасности, по подготовке молодежи к поступлению в соответствующие образовательные учреждения. Эти цели преследовал и состоявшийся в июле в белорусском городе Гомеле уже17-йI Международный слет юных спасателей-пожарных. Он собрал команды из 14 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Кыргызстана, Латвии, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Украины.

Участники заседания, повестка которого включала 14 пунктов, также обсудили деятельность базовых организаций в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от ЧС, меры по совершенствованию сотрудничества и улучшению нормативно-правовой базы в данной области, утвердили План основных мероприятий Межгоссовета по на 2020 год.