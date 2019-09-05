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ГУВД: Подозреваемые в жестоком избиении двух мужчин в КР, скоро их найдут

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- Оксана Гут
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Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев сегодня, 5 сентября, встретился с родственниками жестоко избитых 28 августа мужчин возле супермаркета "Ярмарка". Собравшихся интересовали вопросы, почему двух подозреваемых до сих пор не нашли и понесут ли ответственность, помимо увольнения, сотрудники милиции, укрывшие их.

В ведомстве отметили, что над расследования этого дела работают несколько оперативных групп. Джумагазиев заверил, что подозреваемые находятся на территории Кыргызстана, хотя и предприняли попытку выехать из страны.

- Скоро их найдут, - заявил глава ГУВД столицы.

Также сообщается, что родного брата подозреваемых - Казыбека Бапышева - вызывают на допрос в ГКНБ. Он, как известно, работал в ГУВД Чуйской области в звании майора милиции. Родственников в столичном ГУВД у разыскиваемых нет, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 28 августа на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова возле супермаркета "Ярмарка" были избиты с особой жестокостью двое мужчин. Их продолжали бить и после того, как они потеряли сознание. Оба пострадавших находятся в больнице. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала инцидент. Подозреваемые – два брата объявлены в розыск. Они обвиняются в попытке убийства. В отношении сотрудников милиции, выезжавших на место происшествия, также ведется досудебное производство по двум статьям, они были уволены из органов.

Сегодня родственники пострадавших вышли к Белому дому с требованием усилить поиски подозреваемых и наказать всех виновных в происшествии.


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URL: https://www.vb.kg/381383
Теги:
ГУВД, избиение, розыск, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, скандал, Канат Джумагазиев
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