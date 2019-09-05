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У жителей Таласской области изъято 2 тонны культивированного каннабиса

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- Оксана Гут
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Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно проведена специальная операция, направленная на пресечение деятельности наркогруппировки, состоящей из жителей Таласской области и специализирующейся на заготовке и сбыте крупных партий наркотических средств растительного происхождения.

Как сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР, в ходе проведенных обысковых мероприятий сотрудниками ОРУ СБНОН в доме у одного из фигурантов обнаружено и изъято 49 килограммов 600 грамм культивированной марихуаны.

В ходе проведения дальнейших мероприятий было установлено поле, где задержанные выращивали культивированную индийскую марихуану. В общей сложности было изъято 2 тонны 5 килограммов культивированного каннабиса.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/381385
Теги:
задержание, наркотики, Таласская область, Кыргызстан, марихуана, МВД
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