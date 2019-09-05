У жителей Таласской области изъято 2 тонны культивированного каннабиса

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно проведена специальная операция, направленная на пресечение деятельности наркогруппировки, состоящей из жителей Таласской области и специализирующейся на заготовке и сбыте крупных партий наркотических средств растительного происхождения.

Как сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР, в ходе проведенных обысковых мероприятий сотрудниками ОРУ СБНОН в доме у одного из фигурантов обнаружено и изъято 49 килограммов 600 грамм культивированной марихуаны.

В ходе проведения дальнейших мероприятий было установлено поле, где задержанные выращивали культивированную индийскую марихуану. В общей сложности было изъято 2 тонны 5 килограммов культивированного каннабиса.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.