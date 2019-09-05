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Президент Сооронбай Жээнбеков принял Посла Узбекистана Комила Рашидова

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 сентября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Комила Рашидова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день кыргызско-узбекское сотрудничество находится на высшем уровне, установлено стратегическое партнерство, крепнут добрососедские отношения, увеличивается товарооборот между странами, создаются совместные предприятия, развивается приграничное сотрудничество.

Он выразил благодарность Комилу Рашидову за его вклад в продвижение и укрепление двустороннего взаимодействия между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Комила Рашидова с назначением на должность советника Премьер-министра - заведующего Департаментом по вопросам поддержки граждан Узбекистана, работающих за рубежом и пожелал ему успехов.

Посол Узбекистана Комил Рашидов выразил благодарность Сооронбаю Жээнбекову и кыргызской стороне за созданные благоприятные условия, которые способствовали плодотворной работе дипломатической миссии в стране.


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URL: https://www.vb.kg/381390
Теги:
посольство, президент, Узбекистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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