Президент Сооронбай Жээнбеков принял Посла Узбекистана Комила Рашидова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 сентября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Комила Рашидова по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день кыргызско-узбекское сотрудничество находится на высшем уровне, установлено стратегическое партнерство, крепнут добрососедские отношения, увеличивается товарооборот между странами, создаются совместные предприятия, развивается приграничное сотрудничество.

Он выразил благодарность Комилу Рашидову за его вклад в продвижение и укрепление двустороннего взаимодействия между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Комила Рашидова с назначением на должность советника Премьер-министра - заведующего Департаментом по вопросам поддержки граждан Узбекистана, работающих за рубежом и пожелал ему успехов.

Посол Узбекистана Комил Рашидов выразил благодарность Сооронбаю Жээнбекову и кыргызской стороне за созданные благоприятные условия, которые способствовали плодотворной работе дипломатической миссии в стране.